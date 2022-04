Meciul din turul sferturilor Conference League de joi seara, Olympique Marseille - PAOK Salonic 2-1, a fost unul plin de incidente între suporterii celor două echipe, care s-au luat la bătaie, opt francezi și un grec fiind reținuți ulterior de poliție.

”OM este favorita, însă nu îi va fi ușor în retur. Sper ca Marseille să fie primită în Grecia așa cum am fost noi primiți aici.

Sunt foarte dezamăgit de ce am văzut azi (n.r. - joi). Este o imagine foarte urâtă pentru orașul Marseille. Este prea multă violență în lume astăzi, nu e nevoie să avem așa ceva și în fotbal.



Ar fi mai bine ca fanii voștri să nu vină la voi!”, a spus Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, la conferința de presă organizată după meciul de pe ”Velodrome”.

Shocking scenes last night in Marseille involving PAOK fans. Will this game even go ahead? https://t.co/Rst1Mnkw9e