RAZBOI pe strazile din Atena! Fanii echipei lui Razvan Lucescu s-au batut cu fanii lui AEK inainte de finala Cupei! Meciul, in pericol! VIDEO

Ultrasii lui PAOK vor razbunare dupa infrangerea de la masa verde din campionat.

PAOK a pierdut titlul la masa verde, iar acum are sansa revansei in finala Cupei cu campioana AEK.

Meciul e insa din nou in pericol sa fie decis in afara terenului. Ultrasii celor doua echipe s-au luat la bataie inca de seara trecuta pe strazile din Atenta. Orasul arata ca la razboi dupa ciocnirile dintre cele doua grupari. Cele doua finaliste au primit cate 17.000 de bilete pentru finala care este programata in aceasta seara.

Meciul din campionat s-a incheiat dupa ce patronul lui PAOK a intrat inarmat pe teren si a retras echipa. Varela marcase golul victoriei in minutul 90, insa reusita a fost anulata pe motiv de offside. PAOK a pierdut partida la masa verde.

PAOK a mai fost implicata intr-un scandal imens in derby-ul cu cealalta candidata la titlu, Olympiacos. Partida nu a mai inceput dupa ce antrenorul oaspetilor a fost lovit in cap cu o rola de hartie. Si acel meci a fost decis la masa verde.