Florucz, golgheterul campionatul din Slovenia, s-a născut în Vocklabruck din părinți români, iar la nivel de juniori a reprezentat Austria. Prestațiile sale de la Olimpija Ljubljana l-au adus în atenția FRF, care a demarat discuțiile cu atacant pentru obținerea cetățeniei române.

Raul Florucz, convocat la naționala Austriei?



Recent, Mihai Stoichiță a declarat că a discutat cu Raul Florucz și ar fi doar o chestiune de zile până când fotbalistul din campionatul Sloveniei va obține cetățenia și va putea fi convocat de Mircea Lucescu la naționala României.



Totuși, jurnaliștii din Slovenia sunt mai rezervați și nu exclud varianta în care Austria va interveni și va încerca să îl facă pe Florucz să se răzgândească. Ralf Rangnick ar avea posibilitatea de a-l convoca pentru primele meciuri din acest an.



"Să adăugăm că, în ciuda presiunii puse de români și a încrederii lor că vor avea succes, Raul Florucz nu a anunțat încă oficial că va juca pentru țara părinților săi. Ce se întâmplă dacă va primi o convocare din partea selecționerului Austriei, Ralf Rangnick?", scrie Nogomania.



Austria și România vor fi adversare în preliminariile CM 2026. Cele două se află în grupa H alături de Bosnia și Herțegovina, Cipru și San Marino..



13 goluri și 7 pase decisive a reușit în acest sezon Florucz la Olimpija Ljubljana, liderul din campionatul Sloveniei

Austriecii au luat legătura cu Florucz încă din noiembrie

De altfel, după ce a văzut interesul României, Federația Austriacă de Fotbal a luat legătura cu Raul Florucz, iar Ralf Rangnick l-a trecut pe atacant pe lista preliminară a convocărilor pentru meciurile cu Kazahstan și Slovenia, care s-au disputat în noiembrie.



"Am avut o discuție telefonică cu cei din cadrul Federației Austriace de Fotbal. Am fost informat că sunt pe lista convocărilor și am vorbit puțin despre viitorul meu", declara Florucz, în decembrie.

România și Austria vor fi adversare în preliminariile CM 2026, iar în iunie și octombrie se vor disputa meciurile directe. Raul Florucz explica într-un interviu acordat pentru PRO TV în decembrie de ce încă nu știe pentru ce națională va juca și de ce consideră foarte grea decizia.



"Pentru mine este o situație foarte grea. Trebuie să mă decid pentru cine joc și e o decizie foarte grea. Eu m-am născut în Austria, am trăit în Austria, dar, pe de altă parte, eu sunt român. Oamenii în Austria vor spune că nu sunt 100% austriac, iar oamenii din România vor spune cum de sunt român dacă n-am trăit niciodată în România. E o decizie foarte grea.



Încă nu știu nimic. Cred că până în februarie o să se știe pentru cine joc. Nu depinde numai de mine, ci de ambele Federații și de chestiile legate de cetățenie. Actele sunt depuse pentru cetățenie, acum se așteaptă și cred că va fi rezolvat totul până în februarie.



Eu n-am jucat pentru nicio națională și nu m-am gândit la chestiile astea absolut deloc. De aceea e foarte greu de luat o decizie. Trebuie să mă gândesc. Până acum nu m-am gândit la Mondial și la lucrurile astea. Eu joc fotbal, îmi văd de treaba mea și o să vină când o să vină.



Normal că e un vis să joc la un Mondial. Cred că ar fi cel mai frumos lucru din viața mea de fotbalist dacă voi putea joca la Mondial. Nu este ceva mai frumos decât să joci la un Mondial pentru națională", a spus Raul Florucz, în decembrie, pentru PRO TV.