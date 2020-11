Rangers - Hamilton, LIVE TEXT, de la 17:00 | Ianis Hagi, anuntat TITULAR dupa ce a fost rezerva la ultimele doua partide! Ce scriu scotienii: "Ar trebui sa fie proaspat"

Urmarim si comentam impreuna Rangers - Hamilton pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Ianis Hagi a fost uitat pe banca de Steven Gerrard in ultimele doua meciuri ale lui Glasgow Rangers, insa scotienii il vad titular in partida de astazi, cu Hamilton.

Glasgow Rangers e lider in Scotia, echipa fiind singura neinvinsa din clasament in acest sezon. 11 victorii si 2 rezultate de egalitate este parcursul lui Rangers din campionat, iar golaverajul este unul uluitor de 29:3. Cel mai bun atac si de departe cea mai buna defensiva din Scotia.

Glasgow Live a oferit un 'prim 11' probabil al lui Steven Gerrard, din care nu lipseste Ianis Hagi:

"In atac, il punem pe Ianis Hagi in dreapta. Romanul ar trebui sa fie proaspat si gata de joc dupa cateva meciuri in care nu a facut parte din prima echipa. Ryan Kent a aparut in aproape toate meciurile in banda stanga, asa ca il vedem tot acolo. Iar Morelos este omul care va juca cel mai probabil in centrul atacului", scriu scotienii.

Echipa probabila a lui Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Helander, Barisic - Jack, Aribo, Kamara - Hagi, Morelos, Kent