Fundașul de 21 de ani a marcat de trei în ultimele patru etape din Serie B, iar după partida cu Cosenza a fost inclus în echipa etapei.

Radu Drăguşin a punctat de trei ori în 28 de partide în acest sezon, golurile venind în ultimele patru meciuri ale formaţiei sale. "Nu există doi fără trei, spune un proverb. A reuşit al treilea gol al sezonului, al doilea consecutiv pe teren propriu, cu o lovitură de cap care nu i-a lăsat nicio şansă lui Micai (n.r. - portarul echipei adverse). A prins gustul", au scris cei de la Tuttomercatoweb.

Evoluţiile bune ale internaționalului român au fost remarcate şi de site-ul Calcio Mercato, potrivit căruia a devenit "unul dintre cei mai de încredere fundaşi din întreaga divizie a doua".

"Un fundaș care se îmbunătățește de la meci la meci și care învață arta de a marca în ciuda rolului său. E cert că Drăgușin nu a arătat că poate face asta în primii ani ca profesionist.

Dar acum, odată cu venirea lui Alberto Gilardino (n.r. - antrenorul celor de la Genoa) și cu încrederea căpătată de echipă, totul se schimbă.

Genoa caută continuitate de la Drăgușin, din moment ce orice lovitură de cap din partea lui pare fatală pentru adversari.

Decisiv în duelurile aeriene, fundașul are acum șansa de a fi unul dintre cei mai căutați fundași centrali pentru sezonul următor", a notat Goal Italia.

RADU DRAGUSIN ???????? (2002) - ???????????????????????????? ???????????? ????

Our young CB is in the form of his life both offensively and defensively! 3rd goal in the last 4 games for Genoa! Fantastic.#Genoa #SerieBpic.twitter.com/M3kbzpDEKx