Radu Drăgușin (22 de ani în februarie) a avut de ales între două oferte de top în această iarnă, de la Bayern Munchen și Tottenham, iar ”tricolorul” încă legitimat la Genoa a decis să semneze cu echipa din Premier League și se deplasează astăzi la Londra pentru vizita medicală.

Acum trei ani, în ianuarie 2021, Drăgușin debuta într-un meci din Cupa Italiei pentru echipa mare a lui Juventus Torino, dar era om de bază la Juventus Under 23 în Serie C, pentru care înscria primul său gol în fotbalul profesionist în februarie 2021, într-un 3-0 cu Albinoleffe.

Radu Drăgușin, who recently turned 19, scored his first goal as a professional footballer in Juve U23s’ 3-0 win over Albinoleffe!

Previously the centreback had only scored for the Primavera team, where he scored 3 goals in 22 matches#Juve #Juventus #SerieC pic.twitter.com/IRZ0JBvgMY