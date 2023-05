Sâmbătă, în runda cu numărul 36 din Serie B, Genoa a învins Ascoli, scor 2-1, într-un meci în care Radu Drăgușin a fost integralist, iar George Pușcaș și Denis Drăguș rezerve neutilizate.

Cu două runde înainte de final, Genoa, locul 2, este promovată matematic în Serie A. Are 70 de puncte, cu opt peste locul 3, ocupat de Bari, astfel că echipa celor trei români este a doua formație care își asigură bilete pentru elita fotbalului italian, după Frosinone.

Promovarea lui Genoa este sinonimă și cu transferul definitiv al lui George Pușcaș la formația italiană. Conform clauzei din contract, "Grifonul" este obligat să achite 4 milioane de euro pentru transferul definitiv celor de la Reading, club de la care atacantul român a fost împrumutat în această stagiune.

Fanii lui Reading au fost atenți la situația lui George Pușcaș și și-au luat la revedere de la atacant pe Twitter: "George Pușcaș a promovat cu Genoa. Urmează să fie activată clauza. La revedere, dulce prinț!", "Felicitări lui George Pușcaș pentru promovarea cu Genoa. Clauza obligatorie de transfer, în valoare de 4 milioane de euro, va fi activată de italieni", au fost câteva dintre mesaje.

George Pușcaș este în continuare cel mai scump transfer din istoria lui Reading. Englezii au plătit 7,5 milioane de euro pentru a-l cumpăra de la Inter, în 2019, după Campionatul European de tineret. În 91 de meciuri la formația din Championship, atacantul a marcat 20 de goluri.

La Genoa, George Pușcaș a strâns doar patru goluri și un assist în cele 25 de meciuri jucate în acest sezon.

???? Congratulations to on loan #ReadingFC striker George Puscas on gaining promotion to Serie A with Genoa!

An obligation for the Italian side buy him for €4m will now be activated this summer. pic.twitter.com/Oosqm8mU29