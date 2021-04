Se pregateste transferul verii?! Manchester United i-a gasit inlocuitor lui David De Gea in La Liga

Manchester United a pus ochii pe unul dintre cei mai buni portari ai momentului.

Fotbalul englez dispune de cei mai multi bani si echipele au cele mai mari bugete de transferuri, iar Manchester United este unul dintre cluburile care cheltuie multi bani mereu cand are ocazia.

Conform diferitelor surse de presa din Spania, portarul lui Atletico Madrid, Jan Oblak, nu ar spune 'nu' unui transfer la clubul englez, mai ales ca in capitala iberica a petrecut nu mai putin de 7 ani, iar o schimbare de aer nu i-ar prinde rau.

Pe de alta parte, antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone, trage de Oblak sa-l convinga sa ramana in Spania, mai ales ca gruparea sa se afla in cursa pentru titlu in Primera Division.

Ultimul titlu cucerit de Atletico dateaza din 2014, iar ultimul mare trofeu a fost cucerit in 2018, Europa League. Jan Oblak are 28 de ani si e format de Olimpja Ljubljana. La nationala a strans 32 de selectii.

Jucatorul este cel mai bine cotat portar al lumii, conform site-urilor de specialitate, avand valoarea de 90 de milioane de euro cu 15 mai mult fata de urmatorii 2, rivali in La Liga, Thibaut Courtois si Marc Andre Ter Stegen.