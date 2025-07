Vineri seară, fotbalistul român a fost prezentat oficial la Rizespor, club din Superliga Turciei care a încheiat pe locul 9 stagiunea precedentă cu 49 de puncte obținute.



Cotat la trei milioane de euro de site-urile de specialitate, Valentin Mihăilă a plecat la Parma în clipa în care mai avea doi ani de contract pe ”Stadio Ennio Tardini”.



Parma a publicat un mesaj în limba română pentru Valentin Mihăilă, după transferul fotbalistului. Câte reacții a strâns postarea



După ce s-a concretizat mutarea în Turcia, Parma a scris un mesaj în limba engleză pe rețelele sociale, urmat de același mesaj tradus și în limba română.



”Good luck on your new professional adventure, Valentin!”, a scris Parma, care a completat imediat: ”Mult succes în noua ta aventură profesională, Valentin!”.

Peste 700 de aprecieri a strâns postarea în nouă ore, cât și peste 100 de comentarii.