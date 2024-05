Nota primită de Man pentru întreg sezonul: "A înlăturat orice dubiu!" Italienii anunță ce urmează pentru român

Parma a dominat stagiunea din Serie B și a încheiat pe primul loc campionatul, promovând direct în primul eșalon alături de Como. La baraj vor participa Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria și Brescia.

Dennis Man, nota 8 după cel mai bun sezon la Parma

"Sezonul consacrării pentru Man, acum e gata să confirme în Serie A", a titrat site-ul Parma Live după încheierea sezonului. Italienii i-au acordat nota 8 internaționalului român pentru prestațiile din stagiunea abia încheiată.

"Man a ajuns la Parma la începutul erei Krause. A fost o întărire pentru fereastra de mercato din ianuarie și mereu a dat impresia că este un fotbalist cu un potențial excelent, care nu este însă exploatat pe deplin. Ei bine, în acest campionat a fost înlăturat orice dubiu în privința talentatului român, care a părut practic de neoprit pe parcursul întregului sezon, cu excepția unui mic declin pe final. Obiectivul lui acum este cu siguranță acela de a se impune în Serie A, posibil tot în tricoul Parmei. Mai întâi va avea un Campionat European cu România, unde ar putea fi în continuare protagonist.

Man a strâns 2.534 de minute în total, 35 de meciuri, 13 goluri, 7 pase decisive și două cartonașe galbene. Cu siguranță sunt niște numere de top pentru o extremă. Cel mai bun sezon al său de când e la Parma.

E greu de ales un singur moment de vârf al lui Man în acest campionat. Contribuția sa din perioada octombrie - ianuarie a fost în special decisivă. Fostul jucător de la FCSB a marcat foarte mult și este demn de menționat dubla din meciul cu Ascoli, precum și meciurile cu Ternana, Brescia ori Sampdoria, în care a înscris și a oferit pase decisive", a scris Parma Live.

Ioan Becali vorbește despre Atletico Madrid și Borussia Dortmund drept posibile destinații pentru Dennis Man

Dennis Man mai are un singur an de contract cu Parma. Părțile nu au ajuns încă la un acord pentru prelungire din cauza pretențiilor fotbalistului român privind salariul, însă negocierile continuă.

În același timp, impresarul Ioan Becali a menționat numele cluburilor Atletico Madrid și Borussia Dortmund drept posibile destinații pentru Dennis Man.

"Am avut două întâlniri cu ei, probabil o să am și altele. S-ar putea să respecte contractul încă un an, peste 7 luni rămân amândoi liberi, pot să plece unde vor. Nu este o grabă, eu, Dennis și Mihăilă avem o liniște exemplară.

Clubul ne invită, eu îi întreb dacă ajung unde am zis noi și dacă zic nu, atunci le spun că mai avem timp. Mai este timp destul, vor și ei o vacanță de câteva zile, după se duc la lot, după EURO mai au o vacanță, încep pregătirile și se poate semna oricând.

Am fost la Atletico Madrid, am stat lângă Vasquez, așteptăm pentru că nu este o problemă. Și Dortmund joacă în Champions League, nu se știe dacă activează opțiunea lui Sancho. A fost vândut de ei cu 80 și ceva de milioane, iar Dortmund nu poate să dea mai mult de 40.

Sancho joacă pe dreapta și pe stânga, iar Dennis joacă numai în dreapta. Au fost discuții, nimic mai mult. Discuțiile principale cu Parma sunt la viitoarele salarii ale lui Mihailă și Man", a spus Ioan Becali, la Fanatik.