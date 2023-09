Sivasspor a primit vizita lui Ankaragucu, formația lui Olimpiu Moruțan, într-o partidă ce contează pentru etapa a cincea a primei ligi din Turcia.

Moruțan a înscris golul egalizator în minutul 31, după ce formația sa era în dezavantaj, în urma golului din minutul 18 marcat de Saiz.

Olimpiu Morutan ???????? - first goal for #Ankaragücü ????????

The national team's new X-factor may well make Galatasaray regret the lack of confidence they showed in him. Many Romanians have probably changed their minds about him recently.

????️ @kadothr33 pic.twitter.com/GqrGSvI1R6