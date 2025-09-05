Mesajul lui Ianis Hagi, la o zi după ce a semnat în Turcia

Ianis Hagi a fost prezentat oficial la Alanyaspor în cadrul zilei de joi. Internaționalul român a semnat un contract pe doi ani cu formația care a încheiat sezonul trecut pe locul 12 în Super Lig.



Fiul lui Gică Hagi a avut parte de o vară cu multă incertitudine. Liber de contract după plecarea de la Rangers, Ianis s-a antrenat multă vreme în baza celor de la Farul Constanța, iar vineri a ținut să transmită un mesaj de recunoștință celor care l-au sprijinit în această vară.



"A fost o vară intensă pentru mine și apreciez enorm munca tuturor celor mi-au fost alături în această perioadă. De la antrenamentele în baza Farului și până la recuperare, fiecare om care m-a ajutat să rămân în cea mai bună formă merită un mare 'mulțumesc' din partea mea", a transmis Ianis Hagi, pe rețelele sociale.

Umit Akdag (21 de ani), stoperul României U21 de la EURO 2025, va fi coleg cu Ianis Hagi la Alanyaspor. Antrenor este portughezul Joao Pereira (41 de ani), care a preluat echipa în martie, după ce anterior a lucrat exclusiv în cadrul clubului Sporting Lisabona.

În actualul sezon, Alanyaspor a obținut 4 puncte în primele 3 etape din Superlig. Primul meci după pauza pentru jocurile echipelor naționale va fi cel cu Konyaspor, în deplasare, sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 20:00.

Gică Hagi, alături de Ianis în Turcia, la semnarea contractului cu Alanyaspor

La evenimentul în care a fost prezentat Ianis Hagi au participat președintele de la Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, dar și tatăl fotbalistului, Gică Hagi, o legendă în Turcia după perioada petrecută la Galatasaray.



"Regele", care s-a fotografiat alături de fiul său și de președintele clubului, a primit un tricou de la Alanyaspor cu numărul 10.

În schimb, Ianis va purta numărul 14 la noua echipă, un număr pe care l-a avut și la echipa națională. Actualul decar de la Alanyaspor este atacantul turc Güven Yalçın (26 de ani).

"Turcia este a doua mea casă și sunt foarte fericit să mă aflu aici. Abia aștept să încep treaba. Ne vedem curând!", a spus Ianis Hagi, care s-a născut la Istanbul.

