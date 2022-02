Mesaj de încurajare pentru Valentin Mihăilă: ”Spune-mi unul!”

Fostul fotbalist de la Universitatea Craiova a revenit în Serie A, după jumătate de sezon jucat în divizia secundă a camoionatului, la Parma. Fotbalistul este împrumutat de Atalanta până la vară.

Vasile Miriuță, antrenor trecut pe la Dinamo sau CFR Cluj, este încântat de acest transfer. Acesta susțină că și Ioan Becali are merite mari în aceastăp mutare.

”Foarte, foarte bun transfer! Îl felicit pe Giovanni. Să-mi spui vreun impresar român care a transferat în Italia sau în altă țară. Spuneți-mi unul!”, a spus Vasile Miriuță, la Ora Exactă în Sport.

Atalanta a rezolvat transferul lui Valentim Mihăilă. Considerat românul care evoluează la cea mai puternică echipă din lume, fotbalistul oltean va avea șase luni la dispoziție să demonstreze că este un fotbalist important, pentru a rămâne în tricoul echipei din Bergamo.

Atalanta va plăti un milion de euro pentru împrumut și alte opt milioane pentru transferul definitiv în momentul în care românul va înregistra un anumit număr de meciuri. De asemenea, Gazzetta Dello Sport scrie că în contract sunt incluse și bonusuri în valoare de trei milioane de euro, iar internaționalul român va purta tricoul cu numărul 20.

Dacă va fi transferat de Atalanta, Univeristatea Craiova va avea de câștigat. Oltenii au păstrat un procent de 10% dintr-o eventuală revânzare a jucătorului, astfel că în echipei din Bănie ar putea intra 800.000 de euro.

⚫️ ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????

Mihaila è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ???? Bine ați venit, Valentin! ????????????#Mihaila is a new Atalanta player! ???? Welcome, Valentin! ????#BenvenutoMihaila #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/Qeo4NQxfn5