Mutu explică prăbușirea lui Dennis Man la Parma și îi dă temă lui Chivu: "Aici are de muncă!"

"Briliantul" consideră că problema lui Man este de natură mentală și că antrenorul român are misiunea de a-l ajuta să-și recapete încrederea.

Dennis Man, unul dintre jucătorii exponențiali ai Parmei în startul sezonului de Serie A și om cheie în promovarea echipei, nu mai reușește să se impună în ultimele luni. Adrian Mutu, atent la ce se întâmplă în campionatul italian, a oferit o explicație pentru această scădere de formă.



"De ce s-a prăbușit Man? Nu știu! Am spus, haideți să vedem, mi-aduc aminte exact discuția. Am spus așa, un jucător în lume super star... eu știu că așa, atunci când duce mai mult de un sezon, când duce câteva sezoane la un nivel mare. Exact de asta vorbeam. Și am spus, Man are câteva luni în Serie B și un început foarte bun în Serie A, pentru că era la începutul campionatului atunci", a spus Adrian Mutu la Fanatik.



Fostul selecționer U21 a constatat că Man nu a putut menține ritmul excelent: "Uite că în momentul ăsta Man n-a reușit să ducă ritmul cu care ne obișnuise el, pentru că exact de asta vorbeam și atunci și spuneam că pretențiile sunt mult mai mari acum de la Man... Acum, la fiecare meci trebuie să fie decisiv. Iar lucrul ăsta s-a întâmplat și de ceva, vreo două luni, trei, cred, Man este într-un con de umbră".



Lipsa de încredere - cheia problemei, crede Mutu



În opinia lui Mutu, cauza principală a regresului este una psihologică: "Eu cred că de ce s-a întâmplat lucrul ăsta e pentru lipsa de încredere sau încrederea pe care a pierdut-o Man în propriile forțe".



"Briliantul" consideră că aici intervine rolul esențial al lui Cristi Chivu: "Aici eu cred că Chivu are de muncă nu la nivel tehnic, fizic, pentru că… Man este foarte bine. La nivel mental trebuie să-l creeze Cristi și să-l readucă să evolueze așa cum a obișnuit", a mai spus Mutu.



Situația lui Dennis Man vine într-un context dificil și pentru Parma. Echipa antrenată de Cristi Chivu, la care evoluează și Valentin Mihăilă, se luptă pentru evitarea retrogradării din Serie A. Parma ocupă locul 16, cu 28 de puncte, la doar patru puncte distanță de Venezia, prima echipă aflată sub linie.