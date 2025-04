Dennis Man a început meciul pe banca de rezerve și a pășit pe gazon abia în minutul 82, atunci când Cristi Chivu l-a băgat în locul lui Bonny.

Cristi Chivu, întrebat direct despre Dennis Man

La conferința de presă de la finalul jocului, Chivu a fost întrebat despre internaționalul român: ”Cum veți proceda cu Man?”, a fost întrebarea primită din partea unui jurnalist afla în sala de conferințe.

Chivu a răspuns direct. Antrenorul a recunoscut că nu duce lipsă de variante în compartimentul ofensiv. De altfel, tehnicianul a trecut rapid peste subiectul ”Dennis Man” și a lăudat un alt jucător pe Milan Djuric.

”Acum, în față, avem câteva soluții în plus, analizăm toate variantele. Inclusiv un singur vârf cu doi jucători în spate sau un cuplu de atacanți. Djuric? Face un mare sacrificiu și apreciez foarte mult asta, a grăbit revenirea pe teren și încearcă să-și recapete forma fizică. Antrenamentele sunt intense și, uneori, îl scutesc de câteva exerciții: la vârsta lui și cu structura lui fizică, are nevoie uneori de odihnă. În vestiar ne ajută foarte mult, trebuie să-i mulțumesc”, a spus Cristi Chivu la conferința de presă.

Ce a spus Chivu despre meciul cu Fiorentina

”Mi se pare că am avut un început bun, am creat imediat câteva ocazii, dar fără să dăm continuitate acelor minute bune de la început. Să joci aici nu e niciodată ușor, Fiorentina are jucători care te pot pune în dificultate. Nu e întâmplător că multe echipe mari au pierdut aici. Am încercat și ne-am asumat riscuri până la final, cu schimbări ofensive și expunându-ne puțin prea mult în apărare, dar sunt mulțumit de prestația fundașilor centrali.

Pe hârtie pare mult, în practică vom vedea. Sper ca jucătorii să înțeleagă că nu oricine reușește să obțină un rezultat cu Inter sau la Firenze și că și noi începem să arătăm mai mult curaj. Totuși, nu am ce să le reproșez băieților, au dat totul și s-au sacrificat. Încet-încet vom reuși să scoatem ceva mai mult și din punct de vedere al jocului.

Am reușit să ratăm de la doi metri de poartă... Trebuie să înțelegem momentele meciului, însă echipa reacționează și este în creștere”, a spus Cristi Chivu la finalul meciului.