FOTO Ionuț Radu, debut de coșmar în LaLiga. Celta Vigo, un dezastru în apărare: două șuturi, două goluri!

Ionuț Radu, debut de coșmar &icirc;n LaLiga. Celta Vigo, un dezastru &icirc;n apărare: două șuturi, două goluri! Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ionuț Radu (28 de ani) a debutat pentru Celta Vigo în LaLiga, duminică, în partida cu Getafe din prima etapă, scor 0-2.

TAGS:
Ionut RaduCelta VigoGetafeLaLiga
Din articol

Ionuț Radu, chiar dacă nu poate fi considerat vinovat la cele două goluri încasate, a avut parte de un debut de coșmar, fiind trădat în ambele rânduri de colegii din defensivă.

Ionuț Radu a debutat în LaLiga cu un eșec: Celta Vigo - Getafe 0-2

După o primă jumătate fără goluri, Getafe a deschis scorul în minutul 47, la o fază la care apărarea celor de la Celta Vigo a lăsat mult de dorit. Nigerianul Christantus Uche a câștigat duelul cu experimentatul Marcos Alonso (ex Barcelona și Chelsea) și a scos în centrul careului pentru Adrian Liso, care l-a învins fără emoții pe Ionuț Radu.

Defensiva celor de la Celta s-a făcut din nou de râs în minutul 72. Fundașii Javier Rodriguez și Yoel Lago s-au încurcat reciproc, iar Christantus Uche a profitat. Nigerianul a rămas singur cu Radu, l-a driblat pe portarul român și a înscris în poarta goală.

Radu a fost astfel învins de două ori la chiar primele două șuturi ale celor de la Getafe. Internaționalul român a încheiat partida cu o singură intervenție.

Celta Vigo va juca și în Europa League

Pentru Celta Vigo urmează meciul cu Mallorca, sâmbătă, de la ora 18:00, în runda a doua din LaLiga.

Noua echipă a lui Ionuț Radu, care a încheiat sezonul trecut pe locul 7, va juca și în Europa League din septembrie, fiind calificată direct în faza principală.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a Rom&acirc;niei: &rdquo;Mai bine le spui oamenilor adevărul&rdquo;
ULTIMELE STIRI
CFR Cluj - FC Botoșani 3-3, ACUM. Show total &icirc;n Gruia: Mailat egalează din nou!
CFR Cluj - FC Botoșani 3-3, ACUM. Show total în Gruia: Mailat egalează din nou!
Manchester United - Arsenal 0-1: se joacă repriza a doua, &icirc;n derby-ul etapei, transmis de VOYO
Manchester United - Arsenal 0-1: se joacă repriza a doua, în derby-ul etapei, transmis de VOYO
A uitat de FCSB!? Andrei Cordea, golazo pentru CFR Cluj, la primul meci ca titular &icirc;n campionat
A uitat de FCSB!? Andrei Cordea, golazo pentru CFR Cluj, la primul meci ca titular în campionat
Sorana C&icirc;rstea, victorie autoritară și calificare pe tabloul principal la Cleveland!
Sorana Cîrstea, victorie autoritară și calificare pe tabloul principal la Cleveland!
CFR jubilează: Hacken e praf și pulbere! Criza suedezilor, prelungită cu un alt rezultat dezolant
CFR jubilează: Hacken e praf și pulbere! Criza suedezilor, prelungită cu un alt rezultat dezolant
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&rdquo;Ianis Hagi, la Genoa?&rdquo; Răspunsul lui Răzvan Raț

”Ianis Hagi, la Genoa?” Răspunsul lui Răzvan Raț

Lovitură la FCSB! S-a &rdquo;rupt&rdquo; și va fi indisponibil p&acirc;nă &icirc;n septembrie

Lovitură la FCSB! S-a ”rupt” și va fi indisponibil până în septembrie

Ciprian Marica, impresionat de un fotbalist rom&acirc;n: &rdquo;Băi, iartă-mă! A fost cel mai bun&rdquo;

Ciprian Marica, impresionat de un fotbalist român: ”Băi, iartă-mă! A fost cel mai bun”

Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu

Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu

Ce transfer pregătește FCSB! Gigi Becali vrea un atacant de la o rivală

Ce transfer pregătește FCSB! Gigi Becali vrea un atacant de la o rivală

Cum s-a terminat CSM București - Corona Brașov, finala Cupei Corona la handbal feminin

Cum s-a terminat CSM București - Corona Brașov, finala Cupei Corona la handbal feminin

CITESTE SI
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a Rom&acirc;niei: &rdquo;Mai bine le spui oamenilor adevărul&rdquo;

stirileprotv Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

stirileprotv Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

Noua hartă a Ucrainei, desenată &icirc;n Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se &icirc;ncheie

stirileprotv Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!