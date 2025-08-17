Ionuț Radu, chiar dacă nu poate fi considerat vinovat la cele două goluri încasate, a avut parte de un debut de coșmar, fiind trădat în ambele rânduri de colegii din defensivă.

Ionuț Radu a debutat în LaLiga cu un eșec: Celta Vigo - Getafe 0-2

După o primă jumătate fără goluri, Getafe a deschis scorul în minutul 47, la o fază la care apărarea celor de la Celta Vigo a lăsat mult de dorit. Nigerianul Christantus Uche a câștigat duelul cu experimentatul Marcos Alonso (ex Barcelona și Chelsea) și a scos în centrul careului pentru Adrian Liso, care l-a învins fără emoții pe Ionuț Radu.



Defensiva celor de la Celta s-a făcut din nou de râs în minutul 72. Fundașii Javier Rodriguez și Yoel Lago s-au încurcat reciproc, iar Christantus Uche a profitat. Nigerianul a rămas singur cu Radu, l-a driblat pe portarul român și a înscris în poarta goală.



Radu a fost astfel învins de două ori la chiar primele două șuturi ale celor de la Getafe. Internaționalul român a încheiat partida cu o singură intervenție.

