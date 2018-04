Inca un SOC pentru Sumudica la Kayserispor! Echipa lui a primit gol in secunda 17 a reprizei, Silviu Lung a fost invins cu un GOLAZO! Boldrin a egalat! VIDEO

Kayserispor are un an 2018 de cosmar!

Doar 4 victorii a obtinut in campionat Kayserispor in 2018 din 13 partide iar a 5-a infrangere in ultimele 6 partide e pe cale sa aiba loc in partida cu Alanyaspor de pe teren propriu!

Cu Silviu Lung, Cristi Sapunaru, dar si Boldrin si De Amorim in primul 11, Kayserispor nu a reusit sa-si creeze mari ocazii in prima repriza, cea mai mare sansa fiind a oaspetilor la o lovitura de cap scoasa de Silviu Lung Jr de la vinclu, portarul roman lovindu-se apoi de bara!

Startul reprizei secunde a fost unul de cosmar pentru Kayseri. Karaca a deschis scorul in secunda 17 cu un sut puternic de la marginea careului la care Silviu Lung nu a avut replica! In minutul 78 a venit egalarea la reusita lui Boldrin din careu! Aflat in tribuna, Sumudica le-a facut semn jucatorilor sai sa ramana calmi.

Alanyaspor a revenit in avantaj dupa un penalty comis de Cristi Sapunaru, cel care a primit si al doilea galben, fiind eliminat! Douglas a transformat penalty-ul.

Alanyaspor a castigat cu 2-1 pana la urma iar echipa lui Marius Sumudica a ratat ocazia de a reveni in lupta pentru cupele europene, fiind pe locul 8.

Iata golul lui Boldrin