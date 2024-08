Ianis Hagi strălucește la "noua echipă"! Hat-trick spectaculos + fanii îl cer înapoi

Mijlocașul român a reușit un hat-trick impresionant în victoria cu 5-3 a echipei sale, Rangers B, împotriva celor de la Derby County, și i-a lăsat pe fanii lui Rangers încântați și dornici să-l vadă din nou în prima echipă.

La doar patru zile după ce a oferit un assist spectaculos cu călcâiul într-un amical împotriva celor de la Middlesbrough, Ianis Hagi a dat dovadă de o formă strălucitoare în meciul contra Derby County. A început să-și arate măiestria în minutul 25, când a marcat primul său gol. Apoi, Hagi a continuat să uimească printr-o execuție deosebită dintr-o lovitură liberă, trimițând mingea direct în vinclu, ceea ce a fost descris de fani drept „o bijuterie de gol”.

28' What a strike!

Rangers were awarded a free-kick following a foul on Hagi.

He steps up and takes the free-kick and whips a great ball into the top corner.

Rangers 3 - 0 Derby County pic.twitter.com/McJdQk0kXu