FC Hermannstadt - FC Botoșani, LIVE TEXT, ora 19:00! Sibienii caută prima victorie a sezonului

FC Hermannstadt şi FC Botoşani s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 14 ori, de două ori au câştigat sibienii, de şase ori s-au impus moldovenii, iar alte şase partide s-au terminat la egalitate.

FC Hermannstadt - FC Botoşani, sâmbătă, 10 august – ora 17:00

Prima confruntare a avut loc pe 27 iulie 2018, FC Botoşani - FC Hermannstadt 2-0, marcatori Andrei Dumitraş şi Mihai Roman II, potrivit LPF.

"Jucăm contra Botoșaniului, un meci ca oricare altul, va fi dificil, mai ales în situația în care suntem noi. Botoșani vine după un rezultat pozitiv, a avut și această amânare și a dat un pic de timp noului antrenor să își cunoască mai bine jucătorii. Știm cu toții, au schimbat antrenorul, au schimbat sistemul de joc, ne așteaptă un meci greu, Botoșani stă foarte bine defensiv, blochează bine zona centrală și acoperă toată lățimea terenului în acest sistem, astfel că va trebui să avem răbdare multă și încredere, personalitate pentru a avea o posesie bună și o progresie cât mai rapidă. E important să nu abuzăm de pasele decisive, pentru că le-am face jocul", a spus Marius Măldărășanu la conferința de presă premergătoare meciului.

O singură partidă s-a terminat fără gol marcat, pe 14 noiembrie 2022, cu botoşănenii în postura de gazde.

Cele mai multe goluri s-au înscris pe 4 septembrie 2023, FC Botoşani-FC Hermannstadt 2-2.

"Noi mergem la Sibiu cu gândul de a face un joc bun și de a reuși un rezultat pozitiv. Nu va fi ușor, pentru că nici Hermannstadt, pe acest început de campionat, nu a avut rezultate așa cum și-ar fi dorit, este clar că vor fi foarte motivați să scoată un rezultat pozitiv. Va trebui să practicăm un fotbal bun, să fim eficienți în ceea ce facem.

Am găsit aici un grup foarte unit, un grup de jucători cu personalitate, cu maturitate. Șeroni este un pion important în echipă, alături de toți jucătorii cu experiență, cu ajutorul lor am reușit să aduc un spirit bun la echipă. Exista o apăsare după evenimentele care s-au petrecut, o apăsare normală după ce primele două etape am pierdut punctele, apoi acel eveniment cu plecarea lui Bogdan Andone, plana o apăsare asupra jucătorilor. Dar mă bucur că am reușit în scurt timp să aduc acest spirit de care echipa are nevoie. Este o atmosferă bună în vestiar, avem un moral bun. Nu va fi ușor la Sibiu, întâlnim o echipă cu maturitate, dar suntem pe început de campionat, toate echipele au nevoie de rezultate pozitive, îmi doresc să vin cu un rezultat bun", a spus Liviu Ciobotoriu la conferința de presă.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 19 aprilie 2024, FC Hermannstadt - FC Botoşani 1-1, goluri înscrise de Daniel Neguţ, respectiv Sebastian Mailat.

Antrenorul Marius Măldărăşanu este neînvins în cele şapte întâlniri cu gruparea moldavă, palmaresul său cuprinzând o victorie şi şase egaluri.