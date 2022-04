Ianis Hagi, show chiar și când e accidentat! Ce a putut face cu mingea fiul „Regelui”

La începutul lunii ianuarie, Ianis Hagi (23 ani) a suferit o accidentare gravă în meciul cu Stirling Albion, din turul 4 al Cupei Scoţiei. Mijlocașul a fost diagnosticat cu o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, iar Rangers nu va mai putea conta pe serviciile sale până la finalul sezonului.

Cu toate că este în plin proces de refacere, Ianis Hagi a ținut să le arate urmăritorilor de pe social media că nu a uitat să „îmblânzească” mingea și a ținut să se filmeze în timp ce jongla în sala de forță a lui Rangers.

„A trecut o vreme...

P.S.: Încă lovesc cu ambele picioare”, a fost mesjaul postat de Ianis Hagi.

It has been a while…

PS i’m still two-footed pic.twitter.com/NK1uuogX0i