Ianis Hagi, în pericol la Rangers! Decizia lui Giovanni Van Bronckhorst  

Giovanni van Bronckhorst a fost alesul conducerii lui Rangers, după ce Steven Gerrad a hotărât să plece la Aston Villa, pentru a antrena în Premier League. Iar noul tehnician al scoțienilor vrea să-și implementeze stilul de joc.

Potrivit Ibroxnews.com, scopul lui Giovanni Van Bronckhorst în această campanie de achiziții din iarnă este aducerea unui mijlocaș dreapta, postul pe care evoluează Ianis Hagi (23 ani). Antrenorul neerlandez vrea ca extremele sale să ofere mai multe centrări pentru atacanți pe parcursul partidei.

Stilul lui Hagi Jr. când joacă în flancuri este exact opusul a ceea ce-și dorește Van Bronckhorst. Internaționalul român preferă să intre cu mingea în interior, la fel cum făcea și tatăl său, și de acolo să inițieze acțiunile.

Cu toate că este curtat de Lyon și Galatasaray, Ianis Hagi este îndemnat de Gică Popescu, unchiul său, să mai rămână la Rangers două-trei sezoane.

Popescu: „De ce trebuie să te grăbești?”

„Aş zice să rămână doi-trei ani acolo şi să devină un jucător superimportant pentru Rangers. Eu am stat la Eindhoven patru ani de zile, am plecat un an la Tottenham şi la 27 de ani la Barcelona. De ce trebuie să te grăbeşti? Trebuie să te duci copt, că ăia nu te aşteaptă. La ăia mari te duci copt sau te duci acasă. Să rămână acolo.

Joacă, e iubit, e apreciat şi atunci când a ajuns la un nivel înalt să se ducă la top. Eu aş mai sta în locul lui. Ianis are o clauză, nu ştiu dacă e de 17, 20, 15 milioane de euro, dar are o clauză, clauză pe care o poate plăti oricând orice club. Dacă mai rămâne doi ani acolo, sumele pe care un club le-ar plăti pentru el vor fi mult mai mari”, a declarat Gciă Popescu.

În acest sezon, Ianis Hagi a bifat 22 de meciuri pentru Rangers în toate competițiile, în care a reușit să marcheze de 3 ori și să ofere 4 pase decisive.