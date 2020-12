Ianis Hagi, aruncat in LUPTA de Gerrard intr-un meci NEBUN! Parcursul de SENZATIE al lui Glasgow Rangers, intrerupt in sferturile Cupei Ligii

Ianis Hagi a inceput ca rezerva duelul St. Mirren - Rangers din Cupa Ligii.

Mijlocasul roman nu a fost titularizat nici in Cupa Ligii de Steven Gerrard, insa antrenorul lui Rangers l-a aruncat in lupta in ultimele minute ale partidei.

Ianis Hagi a intrat in teren in minutul 84, dar singurul lucru pe care a reusit sa il faca a fost sa obtina un cartonas galben, cinci minute mai tarziu.

Rangers deschidea scorul in minutul 7, prin Goldson, dar St. Miren reusea sa intoarca rezultatul prin dubla marcata de McGrath (40', 53').

Glasgow Rangers revenea din nou in joc in minutul 88, cand Davis restabilea egalitatea, insa bucuria nu a durat decat cateva minute.

St. Mirren a dat lovitura decisiva in prelungirile partidei. McCarthy a inscris in minutul 90+2 si a reusit sa isi califice echipa in semifinalele Cupei Ligii din Scotia.

Infrangerea de astazi a fost prima pentru Glasgow Rangers din luna august a acestui an. Pe 6 august, trupa lui Steven Gerrard pierdea in faca lui Leverkusen, in optimile de finala ale sezonului 2019 - 2020 din Europa League.

FULL-TIME: St Mirren 3-2 Rangers Defeat in the League Cup. pic.twitter.com/ggdg0yP0WI — Rangers Football Club (@RangersFC) December 16, 2020