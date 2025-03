Ianis Hagi a reacționat după penalty-ul ratat în meciul cu Fenerbahce

Internaționalul român Ianis Hagi a fost trimis pe teren în ultimele minute ale meciului, însă n-a reușit să livreze faza care să-i scape pe scoțieni de emoțiile loviturilor de departajare. Ba mai mult, mijlocașul ofensiv a fost singurul jucător al lui Rangers care a ratat de la 11 metri.

Mesajul lui Ianis Hagi



Cu toate acestea, Ianis Hagi nu s-a lăsat afectat și a transmis un mesaj pe rețelele de socializare prin care a lăsat de înțeles că este pregătit de duelul din sferturile de finală.

”Quarter-finals, see you there! (Sferturi de finală, ne vedem acolo! - tr.)”, a scris Hagi Jr. pe Instagram.