Fostul portar al lui Rapid a avut o singură apariție în acest sezon și își dorește să prindă mai multe minute.

Horațiu Moldovan, din nou în Italia?!

Publicația Fichajes, care citează La Nueva Espana, a anunțat că Horațiu Moldovan își dorește o nouă aventură, cel mai probabil departe de Spania.

Jucătorul care aparține de Atletico Madrid nu evoluează nici la Real Oviedo, motiv pentru care vrea să schimbe echipa.

Sursa citată scrie că fostul portar al lui Rapid are unele opțiuni în Italia. Sezonul trecut, Horațiu Moldovan a apărat poarta lui Sassuolo și a avut unele prestații apreciate de către italieni, însă echipa din Serie B a decis să nu îl păstreze în lot pe goalkeeper-ul de 27 de ani.

