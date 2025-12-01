VIDEO Fundașul cu cetățenie română, primul hat-trick din carieră la 36 de ani! ”Fiecare soldat visează să devină general”

Fundașul cu cetățenie rom&acirc;nă, primul hat-trick din carieră la 36 de ani! &rdquo;Fiecare soldat visează să devină general&rdquo; Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Moment inedit în fotbalul de peste Prut.

TAGS:
Ion Jardanhat-trickSheriff TiraspolPetrocub HincestiZimbru Chisinau
Din articol

Petrocub Hîncești a câștigat categoric meciul cu Spartanii din etapa 21 a campionatului Moldovei, 8-0 duminică.

”Eroul” partidei a fost fundașul Ion Jardan, internațional moldovean cu cetățenie română (50 de selecții), care la aproape 36 de ani (pe care îi va împlini peste o lună) a înscris primul său hat-trick din carieră.

”Fundașilor, în general, le este dificil să marcheze, pentru că noi nu ajungem des la poarta adversă.

Dar în acest meci am înscris trei goluri. În primul rând, sunt fericit că am încheiat prima parte a campionatului pe prima poziție.

Desigur, visăm la titlul de campioni. Fiecare soldat visează să devină general”, a declarat Jardan pentru MoldFootball.

Fundaș dreapta sau fundaș central, Jardan joacă din 2019 la Petrocub, după ce a mai activat la FCM Ungheni, Rapid Ghidighici, Arsenal Kiev, Zimbru Chișinău și Sheriff Tiraspol.

În ianuarie 2014, fotbalistul moldovean cu cetățenie română a fost în probe la FC Botoșani.

Caseta meciului Spartanii - Petrocub 0-8

CSF Spartanii-Sportul - Petrocub 0-8

Au marcat: Ion JARDAN (2, 26, 36), Teodor LUNGU (9), Vladimir AMBROS (12), Petru POPESCU (42), Nicolae ROTARU (66), Maxim COJOCARU (77)

30 noiembrie. Suruceni. Stadionul Sătesc. Spectatori: 80

Arbitru: Denis IVLEV. Asistenți: Vitalii TERZI și Mihail PERCIULEAC. Al 4-lea oficial: Roman JITARI

Cartonașe galbene: Andrian SOSNOVSCHI, antrenor (57) / Vadim DIJINARI (27), Teodor LUNGU (74)

CSF Spartanii-Sportul: 1.Daniel VÎRLAN, 3.Dan PROASPĂT, 4.Mihail ȚARANU, 5.Andrei SOSNOVSCHI, 7.Pavel NAZARI (2.Daniil ȘEVCENCO, 46), 8.Ganiu Abiodun OLANIYAN, 10.Leonardo BULMAGA (15.Stanislav SARAIN, 67), 11.Marius MUNTEAN (19.Mihail SAVA, 67), 13.Ruslan HARB (24.Alexandru MACARI, 75), 18.Alex GUTIUM, 33.Danu SPĂTARU (17.Maxim DANILOV, 46)

Rezerve: 12.Roman GRYGORYAN

Antrenor: Andrian SOSNOVSCHI

Petrocub Hîncești: 1.Silviu ȘMALENEA, 3.Cătălin CUCOȘ, 9.Vladimir AMBROS (24.Ovidiu DAVID, 67), 11.Serghei PLATICA, 15.Petru POPESCU (19.Nicolae ROTARU, 63), 23.Mihai LUPAN (13.Maxim COJOCARU, 63), 27.Vadim DIJINARI (8.Dumitru DEMIAN, 74), 37.Dan PUȘCAȘ (17.Cristian PĂSCĂLUȚĂ, 74), 39.Teodor LUNGU, 79.Victor BOGACIUC, 90.Ion JARDAN

Rezerve: 4.Victor BURUIANĂ, 6.Ion DANILOV

Antrenor: Shota MAHARADZE

Info: FMF  

Clasamentul din Super Liga Moldovei

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, atacantul rom&acirc;n născut &icirc;n Spania &icirc;nscrie la seniori &icirc;n Austria și este aproape de Bundesliga! &rdquo;M-am apucat de fotbal acum patru ani&rdquo;
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
ULTIMELE STIRI
Cazul Reghecampf, fascinant &icirc;n Africa: &bdquo;E timpul să spunem lucrurilor pe nume&ldquo;
Cazul Reghecampf, fascinant în Africa: „E timpul să spunem lucrurilor pe nume“
Amanda Anisimova a pierdut marile finale jucate &icirc;n 2025, dar continuă să &icirc;și &icirc;nc&acirc;nte fanii: cum s-a pozat fosta elevă a lui Cahill
Amanda Anisimova a pierdut marile finale jucate în 2025, dar continuă să își încânte fanii: cum s-a pozat fosta elevă a lui Cahill
Rom&acirc;nia - Danemarca, ACUM la Mondialul de handbal feminin: prima repriză, eroică pentru fete!
România - Danemarca, ACUM la Mondialul de handbal feminin: prima repriză, eroică pentru fete!
Filipe Coelho a dezvăluit explicația dureroasă din spatele remizei cu U Cluj: &bdquo;Asta s-a &icirc;nt&acirc;mplat&ldquo;
Filipe Coelho a dezvăluit explicația dureroasă din spatele remizei cu U Cluj: „Asta s-a întâmplat“
Cazul Ianis Hagi, tot mai &icirc;ngrijorător: ce i se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;n Turcia arată marea sa problemă
Cazul Ianis Hagi, tot mai îngrijorător: ce i se întâmplă în Turcia arată marea sa problemă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a făcut anunțul: Elias Charalambous pleacă de la FCSB pe 5 milioane de euro

Gigi Becali a făcut anunțul: Elias Charalambous pleacă de la FCSB pe 5 milioane de euro

Arabii au luat decizia &icirc;n cazul lui Olăroiu: &bdquo;Gata! Ajunge!&ldquo;

Arabii au luat decizia în cazul lui Olăroiu: „Gata! Ajunge!“

OUT de la FCSB?! Gigi Becali &icirc;i pregătește un &icirc;nlocuitor: &rdquo;Doarme pe teren&rdquo;

OUT de la FCSB?! Gigi Becali îi pregătește un înlocuitor: ”Doarme pe teren”

Gigi Becali, reverență &icirc;n fața unui jucător de la FCSB: &rdquo;E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud&rdquo;

Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud”

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea &icirc;n play-off

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea în play-off

Rotaru pregătește &bdquo;bomba&ldquo; iernii: internaționalul rom&acirc;n care &bdquo;rupe&ldquo; banca, dorit la Craiova

Rotaru pregătește „bomba“ iernii: internaționalul român care „rupe“ banca, dorit la Craiova



Recomandarile redactiei
Rom&acirc;nia - Danemarca, ACUM la Mondialul de handbal feminin: prima repriză, eroică pentru fete!
România - Danemarca, ACUM la Mondialul de handbal feminin: prima repriză, eroică pentru fete!
Cazul Reghecampf, fascinant &icirc;n Africa: &bdquo;E timpul să spunem lucrurilor pe nume&ldquo;
Cazul Reghecampf, fascinant în Africa: „E timpul să spunem lucrurilor pe nume“
Rotaru pregătește &bdquo;bomba&ldquo; iernii: internaționalul rom&acirc;n care &bdquo;rupe&ldquo; banca, dorit la Craiova
Rotaru pregătește „bomba“ iernii: internaționalul român care „rupe“ banca, dorit la Craiova
Arabii au luat decizia &icirc;n cazul lui Olăroiu: &bdquo;Gata! Ajunge!&ldquo;
Arabii au luat decizia în cazul lui Olăroiu: „Gata! Ajunge!“
Filipe Coelho a dezvăluit explicația dureroasă din spatele remizei cu U Cluj: &bdquo;Asta s-a &icirc;nt&acirc;mplat&ldquo;
Filipe Coelho a dezvăluit explicația dureroasă din spatele remizei cu U Cluj: „Asta s-a întâmplat“
Alte subiecte de interes
Armstrong, baby! Danny Armstrong, meci perfect, de NOTA 10, după hat-trick-ul din Dinamo - FCSB 4-3
Armstrong, baby! Danny Armstrong, meci perfect, de NOTA 10, după hat-trick-ul din Dinamo - FCSB 4-3
Andrei Cordea, hat-trick &icirc;n Arabia Saudită! Echipa lui &icirc;nsă nu există &icirc;n fotbalul mare
Andrei Cordea, hat-trick în Arabia Saudită! Echipa lui însă nu există în fotbalul mare
Jale și peste Prut! Ce au făcut cele patru echipe din Moldova &icirc;n preliminariile Champions League, Europa League și Conference League
Jale și peste Prut! Ce au făcut cele patru echipe din Moldova în preliminariile Champions League, Europa League și Conference League
C&acirc;t de jos a ajuns antrenorul campion cu CFR Cluj și cu Sheriff Tiraspol! Urmează meciul decisiv pentru el
Cât de jos a ajuns antrenorul campion cu CFR Cluj și cu Sheriff Tiraspol! Urmează meciul decisiv pentru el
Petrocub H&icirc;ncești, campioana Moldovei, continuă aventura spre grupele unei competiții europene!
Petrocub Hîncești, campioana Moldovei, continuă aventura spre grupele unei competiții europene!
Capăt de drum &icirc;n Champions League pentru Petrocub H&icirc;ncești! Campioana Moldovei continuă &icirc;nsă &icirc;n Europa League
Capăt de drum în Champions League pentru Petrocub Hîncești! Campioana Moldovei continuă însă în Europa League
CITESTE SI
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: &bdquo;Suntem ultima speranță&rdquo;

stirileprotv Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

stirileprotv Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: &bdquo;Marș la Moscova&rdquo;

stirileprotv Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!