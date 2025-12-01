Petrocub Hîncești a câștigat categoric meciul cu Spartanii din etapa 21 a campionatului Moldovei, 8-0 duminică.

”Eroul” partidei a fost fundașul Ion Jardan, internațional moldovean cu cetățenie română (50 de selecții), care la aproape 36 de ani (pe care îi va împlini peste o lună) a înscris primul său hat-trick din carieră.

”Fundașilor, în general, le este dificil să marcheze, pentru că noi nu ajungem des la poarta adversă.

Dar în acest meci am înscris trei goluri. În primul rând, sunt fericit că am încheiat prima parte a campionatului pe prima poziție.

Desigur, visăm la titlul de campioni. Fiecare soldat visează să devină general”, a declarat Jardan pentru MoldFootball.

Fundaș dreapta sau fundaș central, Jardan joacă din 2019 la Petrocub, după ce a mai activat la FCM Ungheni, Rapid Ghidighici, Arsenal Kiev, Zimbru Chișinău și Sheriff Tiraspol.

În ianuarie 2014, fotbalistul moldovean cu cetățenie română a fost în probe la FC Botoșani.

