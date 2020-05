Fotbalistul roman care poate poate intra intr-un top senzational la nivel mondial! Ar putea sa il depaseaca pe Lacatus la numarul de campionate castigate

Din articol Top 10 jucatori cu cele mai multe campionate castigate

Un jucator roman poate intra intr-un top select.

Un jucator roman are sanse mari sa il depaseasca pe Marius Lacatus la numarul de titluri castigate in cariera. Cosmin Moti a semnat pe inca un an cu Ludogoret si are contract pana in 2022. Pana cand ii va expira contractul, Moti ar putea sa doboare un record detinut de Marius Lacatus in fotbalul romanesc.

Moti a ajuns in 2012 la Ludogoret, iar de atunci a iesit campion de fiecare data. In aceasta vara ar putea sa isi treaca in palmares titlul cu numarul 8. In acest moment campionatul este intrerupt in Bulgaria, insa se fac demersuri pentru a se relua. Ludogoret are un avans de 9 puncte in acest moment fata de locul secund, iar sansele sa castige titlul sunt foarte mari.

Daca Moti isi vad duce pana la capat contractul cu Ludogoret, iar echipa va continua sa castige campionatul in Bulgaria, fundasul roman va ajunge la 10 titluri de campion si il va egala astfel pe Marius Lacatus. Insa, Moti are sanse mari sa il depaseasca pe Lacatus. Fundasul roman are si un titlu castigat cu Dinamo si ar ajunge astfel la 11 titluri.

"Isi doreste cu tot dinandinsul sa adauge o stea acolo, la tricoul echipei, deasupra emblemei. Nu-i doresc decat sanatate si sa poata sa isi indeplineasca acel vis", a spus Dragos Grigore, la Telekomsport.

Top 10 jucatori cu cele mai multe campionate castigate

Ryan Giggs - 13 titluri

Alfredo Di Stefano - 13 titluri

Francisco Gento - 12 titluri

Eusebio - 12 titluri

Victor Baia - 11 titluri

Maxwell - 11 titluri

Paul Scholes - 11 titluri

Marius Lacatus - 10 titluri

Johan Cruyff - 10 titluri

Peter Schemichel - 10 titluri