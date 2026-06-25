Turcii dezvăluie cum poate ajunge Denis Drăguș la FCSB: ”Sunt două modalități!”

Turcii dezvăluie cum poate ajunge Denis Drăguș la FCSB: ”Sunt două modalități!” Superliga
SPORT.RO
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Denis Drăguș este una dintre țintele lui Gigi Becali pentru această vară.

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denis dragusFCSBTrabzonsporGigi Becali
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FCSB l-a transferat până în acest moment doar pe fundașul lateral francez Ronny Labonne, însă Gigi Becali vrea să aducă și câțiva jucători care să facă diferența în atac.

Turcii au dezvăluit cum poate ajunge Denis Drăguș la FCSB

  • Denis dragus
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Denis Drăguș este considerat de patronul de la FCSB drept ”cel mai bun fotbalist român”, iar finanțatorul fostei campioane nu și-a ascuns niciodată simpatia pentru atacantul de la Trabzonspor. 

Totuși, transferul lui Denis Drăguș la FCSB este foarte dificil de realizat. Atacantul mai are contract cu gruparea turcă până în 2028, dar, chiar dacă nu mai intră în planurile lui Trabzonspor, turcii nu vor să îl piardă gratis. 

Becali a anunțat că singura cale prin care Drăguș poate ajunge la FCSB ar fi dacă Trabzonspor l-ar lăsa pe atacant să plece liber de contract. Turcii susțin însă că există două variante prin care Drăguș ar putea ajunge la FCSB. Prima se aplică în cazul în care Trabzonspor l-ar lăsa pe Drăguș să plece liber de contract. În acest caz, atacantul ar trebui să facă un sacrificiu financiar și să accepte un salariu cu o treime mai mic decât cel pe care îl încasează la Trabzonspor.

La Trabzonspor, salariul anual al lui Denis Drăguș este de aproximativ 1,5 milioane de euro. Atacantul dorit de FCSB nu poate câștiga această sumă în România, oricât și-ar dori Gigi Becali să îl aducă.

Totuși, există două modalități prin care Denis Drăguș ar putea ajunge la FCSB. Prima presupune ca atacantul să facă un sacrificiu financiar considerabil. Gigi Becali nu îi poate oferi mai mult de un milion de euro pe sezon, inclusiv primele. În aceste condiții, Denis Drăguș ar trebui să renunțe la aproximativ 400.000 de euro”, au scris turcii de la TakaGazete.

Al doilea scenariu vorbește despre un împrumut al lui Denis Drăguș la FCSB. În această situație, Gigi Becali ar putea ajunge la un acord cu cei de la Trabzonspor astfel încât salariul fotbalistului să fie împărțit. Gigi Becali să achite un milion de euro, iar 500.000 de euro să fie achitate de Trabzonspor.

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