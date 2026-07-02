Noul X5 adoptă design-ul „Neue Klasse”, primește un interior complet nou și cea mai variată gamă de propulsoare din istoria modelului.
GALERIE FOTO BMW lansează noua generație X5, versiune electrică și cu hidrogen! Cum arată și în cât timp prinde 100km/h
BMW a prezentat oficial noua generație BMW X5 (G65), un SUV complet redesenat, care va fi disponibil cu motorizări pe benzină, diesel, plug-in hybrid, electric și, ulterior, pe hidrogen.
Vedeta gamei este versiunea electrică iX5 xDrive60. Modelul dezvoltă aproximativ 578 CP și 805 Nm, accelerează de la 0 la 100 km/h în 4,6 secunde și promite o autonomie de până la 845 km în ciclul WLTP. Bateria de peste 140 kWh poate fi încărcată cu până la 460 kW, iar intervalul 10-80% este atins în aproximativ 22 de minute.
În gamă se regăsesc și versiuni mild-hybrid pe benzină și motorină, alături de variante plug-in hybrid de până la 612 CP. BMW a confirmat și o versiune pe hidrogen, iX5 Hydrogen, care va fi lansată în 2028.
Primele exemplare cu motoare termice vor ajunge pe piață în toamna lui 2026, în timp ce versiunile plug-in hybrid și electrice sunt programate pentru primăvara lui 2027.
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