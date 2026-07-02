GALERIE FOTO BMW lansează noua generație X5, versiune electrică și cu hidrogen! Cum arată și în cât timp prinde 100km/h

BMW lansează noua generație X5, versiune electrică și cu hidrogen! Cum arată și în cât timp prinde 100km/h AUTO
SPORT.RO
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BMW a prezentat oficial noua generație BMW X5 (G65), un SUV complet redesenat, care va fi disponibil cu motorizări pe benzină, diesel, plug-in hybrid, electric și, ulterior, pe hidrogen.

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Din articol

Noul X5 adoptă design-ul „Neue Klasse”, primește un interior complet nou și cea mai variată gamă de propulsoare din istoria modelului.

iX5 electric accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 4,6 secunde

Cum arată noile X5

  • 2027 bmw x5 g65 15
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Vedeta gamei este versiunea electrică iX5 xDrive60. Modelul dezvoltă aproximativ 578 CP și 805 Nm, accelerează de la 0 la 100 km/h în 4,6 secunde și promite o autonomie de până la 845 km în ciclul WLTP. Bateria de peste 140 kWh poate fi încărcată cu până la 460 kW, iar intervalul 10-80% este atins în aproximativ 22 de minute.

În gamă se regăsesc și versiuni mild-hybrid pe benzină și motorină, alături de variante plug-in hybrid de până la 612 CP. BMW a confirmat și o versiune pe hidrogen, iX5 Hydrogen, care va fi lansată în 2028.

Primele exemplare cu motoare termice vor ajunge pe piață în toamna lui 2026, în timp ce versiunile plug-in hybrid și electrice sunt programate pentru primăvara lui 2027.

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