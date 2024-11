Titularizat alături de Ben Davies în centrul defensivei, având în vedere absențele titularilor obișnuiți Cristian Romero și Micky van de Ven, Radu Drăgușin a avut o prestație "briliantă", așa cum a descris antrenorul Ange Postecoglou după meci.

Ben Davies, sprijinul lui Radu Drăgușin



Publicația Football London a remarcat jocul excelent al lui Radu Drăgușin și al lui Ben Davies. Jurnaliștii englezi au explicat și de ce consideră că românul a avut un nivel foarte ridicat, în ciuda ezitărilor din precedentele partide în care a fost titularizat de Ange Postecoglou.



"Davies și Drăgușin au avut probabil cea mai bună prestație a lor în tricoul lui Tottenham. Radu a avut probleme în meciul trecut contra lui Ipswich, însă acum a răspuns în cel mai bun mod posibil contra campioanei Angliei.



Drăgușin a părut mult mai sigur, iar suporterii au observat că Davies l-a ghidat constant și i-a spus unde trebuie să stea în teren, ceea ce nu se întâmpla neapărat atunci când românul juca alături de Romero. Fără îndoială că acest lucru l-a ajutat pe fostul jucător de la Genoa. Radu a fost imens pe linia de fund contra lui City", a scris Football London.

Ben Davies, care este practic a patra variantă de fundaș central din lot, are 31 de ani și joacă la Tottenham din 2014, când a fost cumpărat de la Swansea, pentru 12,6 milioane de euro. Galezul a strâns până acum 338 de meciuri pentru londonezi, iar la vară îi expiră contractul.

Radu Drăgușin, interviu în Anglia după ce Tottenham a spulberat-o pe Manchester City

Radu Drăgușin a acordat un interviu după meci în care a explicat cum a fost posibil ca Tottenham să învingă atât de categoric Manchester City, clubul care domină Premier League de ani buni și care are jucători impresionanți în ofensivă, precum Erling Haaland, Phil Foden, Bernardo Silva sau Savinho.



"A fost unul dintre cele mai bune, dacă nu chiar cel mai bun meci din cariera mea la o echipă de club. Alături de băieți am avut o prestație extraordinară. Am muncit în fiecare zi la antrenamente pentru ea, iar anul acesta cred că putem realiza ceva special. Sper să continuăm pe același drum.



Am vorbit mult despre ideea de familie, de a fi uniți în momentele grele. Am avut câteva meciuri pierdute, dar am discutat între noi și ne-am spus că trebuie să rămânem uniți. Am arătat că suntem mai mult decât colegi. A fost o prestație incredibilă aici, pe terenul lui City, unul dintre cele mai dificile meciuri pe care le poți avea.



Când ești în spate și îți vezi colegii marcând, ești cel mai fericit. Am fost cel mai fericit pentru cei care au marcat. Am înțeles că dacă rămânem uniți, dacă rămânem fideli principiilor noastre și dacă muncim din greu, putem atinge ceva foarte, foarte important în acest an", a spus Radu Drăgușin, într-un interviu postat pe site-ul oficial al lui Tottenham.