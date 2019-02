"E inuman ce s-a intamplat! Nu ma asteptam!" Anuntul facut de Marius Sumudica despre situatia lui Budescu

Budescu nu va mai juca in acest sezon.

Antrenorul celor de la Al Shabab, Marius Sumudica, a vorbit la Ora Exacta in Sport despre problemele medicale ale lui Constantin Budescu, cel care va avea o interventie chirugicala ce il va tine departe de gazon pana la finalul sezonului.

"El avea niste probleme inca din cand a venit din tara, aceste probleme s-au agravat si din cauza terenurilor care aici sunt mai dificile. Sunt foarte mult lucruri care duc la astfel de probleme, la tendinita, avea si surplus de greutate. Nu se putea antrena la parametrii normali, nefacand pregatire 100% el este predispus la a se ingrasa.

El m-a ajutat enorm, eu nu ma asteptam ca Budescu sa aiba reusitele pe care le-a avut avand in vedere problemele medicale cu care s-a confruntat. Eu nu ma asteptam sa aiba 8 goluri marcate, sa fie golgheterul echipei si sa aiba si 6 pase de gol. Nu ma asteptam. Este inuman ceea ce s-a intamplat.



Si asta intr-un campionat care desi e blamat pe la noi, e la un nivel foarte inalt. Daca va uitati la un meci intre 2 echipe de pe la mijlocul clasamentului e mult ce vedem in multe campionate din Europa, nu doar Romania. Fiecare echipa are 8 straini in lot si straini care vin pe zeci de milioane de euro" a spus Marius Sumudica la Pro X.