Presa din Italia a facut ANUNTUL! Inter s-a DECIS! Ce se intampla cu Ionut Radu din sezonul urmator 

Inter i-a stabilit soarta lui Andrei Radu, dupa ce in sezonul trecut portarul roman a fost imprumutat la Genoa, iar apoi la Parma.

Presa italiana sustine ca clubul s-a hotarat in privinta lui Ionut Radu. Conform Tuttosport, portarul roman ar urma sa devina rezerva lui Samir Handanovic, titularul din poarta lui Inter.

Radu il va inlocui pe Danielle Padelli, cel care a fost rezerva capitanului lui Inter in sezonul acesta. Padelli nu a convins si va fi trecut pe locul 3 in ierarhia portarilor 'nerazzurilor'.

Dupa ce a fost titular la Genoa in prima parte a sezonului, transferul lui Mattia Perin l-a scos pe Radu din calculul italienilor. Ulterior, in ianuarie 2020, fostul capitan al nationalei de tineret a fost imprumutat la Parma, acolo unde nu a prins niciun minut.

