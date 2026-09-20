Echipa fostului căpitan de la FCSB a deschis scorul prin Coulibaly în minutul 15, dar oaspeții au egalat prin Budnik, în minutul 33.

Florin Tănase: ”Sunt fericit că am marcat, dar sunt supărat că vine pauza!”

Tănase a fost cel care a dus-o pe Omonia Nicosia în avantaj în minutul 57, iar Duverne și Tankovic au stabilit scorul final.

Tănase a fost omul potrivit la momentul potrivit. Fostul jucător de la FCSB a urmărit foarte bine o minge respinsă de portarul advers și a trimis în poartă. La finalul meciului, Florin Tănase s-a declarat foarte fericit de faptul că a marcat primul gol la Omonia Nicosia.

Fotbalistul s-a arătat dezamăgit de faptul că va trebui să ia o pauză de la meciurile echipei de club, având în vedere că urmează pauza pentru meciurile echipelor naționale.

”Cel mai important lucru este că am câștigat trei puncte. Atunci când jucăm cu o echipă mai mică, este mai dificil, dar am avut o evoluție bună, ne-am creat ocazii importante. Și ei au avut unele ocazii bune. Thomas (n.r, Thomas Kaminski, portarul Omoniei Nicosia) ne-a salvat, iar, în final, cele trei puncte sunt cele mai importante.

Mă simt foarte fericit că am marcat primul gol. Sunt supărat că vine pauza, dar sper să continui să ajut echipa cu pase decisive și goluri după pauza competițională. Suntem pe drumul cel bun”, a spus Florin Tănase.