Daniel Paraschiv nu a reușit să fie protagonist la primul său sezon în fotbalul spaniol. Deși a strâns 31 de meciuri, atacantul a fost titularizat în doar patru partide pentru Real Oviedo și a reușit să înscrie trei goluri, dar și să ofere două pase decisive.

Daniel Paraschiv începe sezonul cu Real Oviedo



Real Oviedo a reușit să revină în LaLiga după o pauză de 24 de ani, iar presa din Spania a scris recent că Daniel Paraschiv ar putea părăsi clubul în această vară, fie sub formă de împrumut, fie definitiv.



Pentru moment, Daniel Paraschiv rămâne la Real Oviedo. Echipa lui Veljko Paunovic se va reuni luni, 14 iulie, iar românul se află în lotul de peste 30 de jucători convocat, anunță KillerAsturias.



Sâmbătă seară, Daniel Paraschiv a asistat pe Stadionul Steaua la meciul dintre FCSB și fosta sa echipă, FC Hermannstadt, scor 1-1.



În lotul lui Real Oviedo se va afla în continuare și veteranul Santi Cazorla (40 de ani), care tocmai și-a prelungit contractul cu nou-promovata).

700.000 de euro a plătit Real Oviedo pentru a-l cumpăra pe Paraschiv de la FC Hermannstadt, în urmă cu un an

În prima etapă din LaLiga, Real Oviedo va juca pe terenul lui Villarreal, la data de 15 august.

Daniel Paraschiv: ”Nu cred că trebuie să mă gândesc în altă parte”



Deși presa spaniolă a scris despre posibila sa plecare, Daniel Paraschiv a transmis că exclude această variantă în prezent și își dorește să rămână la Real Oviedo.



„Da, din partea mea, da. În fotbal se pot întâmpla multe lucruri. La cum arată situația acum, am doi ani de contract, am jucat, am ajutat la îndeplinirea obiectivului.

Acum, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Nu știu dacă ar trebui să mă gândesc în altă parte în acest moment. Nu cred”, a spus Daniel Paraschiv, pentru PRO TV.

Retrogradată în 2001 în Segunda Division, Real Oviedo a trecut prin mai multe clipe dificile în cei 24 de ani de ”absență” de pe prima scenă a fotbalului spaniol. A suferit chiar și o retrogradare în Liga 4, după ce a ajuns într-o situație financiară delicată și nu și-a putut plăti jucătorii.



După 11 ani în care s-a ”plimbat” între Liga 3 și Liga 4 din Spania, Oviedo a promovat în Segunda Division, unde a petrecut nu mai puțin de zece sezoane.