După ce a trecut de barajul cu Mirandes (0-1, 3-1), Oviedo a revenit pe prima scenă a fotbalului spaniol după aproape un sfert de secol, iar atacantul român așteaptă deja să debuteze în La Liga.



În cadrul unui interviu realizat de jurnalistul PRO TV Cristian Pintea, Daniel Paraschiv a fost întrebat direct despre viitorul său și a lăsat de înțeles că va continua la actuala sa echipă.



Daniel Paraschiv: ”Nu cred că trebuie să mă gândesc în altă parte”



Fostul atacant de la Hermannstadt a fost o piesă importantă la Oviedo în sezonul care a asigurat promovarea. A evoluat în 31 de partide pentru cei de la Oviedo, reușind să marcheze de trei ori și să ofere alte două pase decisive.



„Da, din partea mea, da. În fotbal se pot întâmpla multe lucruri. La cum arată situația acum, am doi ani de contract, am jucat, am ajutat la îndeplinirea obiectivului.

Acum, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Nu știu dacă ar trebui să mă gândesc în altă parte în acest moment. Nu cred”, a spus Daniel Paraschiv, pentru PRO TV.



Retrogradată în 2001 în Segunda Division, Real Oviedo a trecut prin mai multe clipe dificile în cei 24 de ani de ”absență” de pe prima scenă a fotbalului spaniol. A suferit chiar și o retrogradare în Liga 4, după ce a ajuns într-o situație financiară delicată și nu și-a putut plăti jucătorii.



După 11 ani în care s-a ”plimbat” între Liga 3 și Liga 4 din Spania, Oviedo a promovat în Segunda Division, unde a petrecut nu mai puțin de zece sezoane.