De când a venit Domenec Torrent (59 ani) la Galatasaray, Olimpiu Moruțan (22 ani) și-a pierdut locul de titular. În ultimul joc cu Malatyaspor, 2-0, antrenorul spaniol nu a mizat niciun minut pe fostul jucător al FCSB-ului. În timp ce Alexandru Cicâldău (24 ani) a fost introdus în ultimele 20 de minute.

Chiar dacă nu intră în planurile lui Torrent, suporterii lui Galatasaray îl apreciază pe Moruțan. La jocul cu Malatyaspor, fanii turci s-au îngrămădit să facă fotografii cu el.

Olimpiu Moruţan biraz tebessüm ???? pic.twitter.com/yQiWAvyqpU — 3RE 3RA (@3re3raorg) April 19, 2022

Torrent: „Ieri, Moruțan mânca singur. Poate vorbi doar în română”

La ultima conferință de presă, antrenorul lui Galatasaray a vorbit despre situația lui Moruțan. Tehnicianul a punctat că românul încă nu s-a integrat și că are momente când stă singur la masă.

„Atât Moruțan cât și Bariș (n.r. - Bariș Alper Yilmaz) se antrenează incredibil. Nu mă plâng de antrenamente.

Însă mă întreb, sunt sau nu în formă? Am spus deja, trebuie să exclud câte 5 jucători pentru fiecare meci, nu e ușor. Toți merită să joace, nu îi pot convinge cu explcații tactice. Să spunem că Bariș sau Moruțan jucau, ei au fost și titulari, în special Moruțan. După aceea, nu întreabă lumea de faptul că Emre nu a mai jucat, de exemplu.

Ieri, Moruțan mânca singur în Florya (n.r. baza lui Galatasaray), poate fi dificil să comunici cu el. Poate vorbi doar română, uneori nu are translatorul cu el. În afară de a fi profesionist, toți vor să îl ajute pentru că este un băiat extrem de bun. Sunt lucruri extrem de absurde, am auzit că îl lăsăm singur, că nu ne interesează. Am răspuns la toate aceste lucrurir, nu am o problemă cu cineva, în special cu jucătorii tineri”, a declarat Torrent, citat de Sporx.