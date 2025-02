Moruțan, revenit după o pauză de mai bine de 9 luni după o accidentare gravă suferită în Turcia, a fost titularizat de Pippo Inzaghi la Pisa. Românul a jucat 70 de minute și a văzut de pe bancă golul încasat de echipa sa în minutul 83, de la Luca Pandolfi.

Pippo Inzaghi: "Moruțan va fi o armă în plus pentru noi. Sunt foarte fericit pentru el"



Pentru Pisa a fost primul eșec acasă din acest sezon, însă Pippo Inzaghi nu le-a reproșat nimic jucătorilor. Fostul mare atacant al lui AC Milan a vorbit și despre revenirea lui Olimpiu Moruțan și planul inițial pe care îl avea în privința românului.



"Nu am fost niciodată atât de mândru de jucătorii mei. Când se întâmplă un meci ca acesta nu am prea multe de spus. Primul șut pe spațiul porții noastre a venit în ultimele minute.



Am construit foarte mult, dar, din nefericire, așa s-a întâmplat. Mergem înainte cu încredere. Dacă vom juca la fel în viitor, nu vom avea probleme. Știam că trebuie să vină și momentul în care vom pierde un meci acasă. După ce Moreo a nimerit bara știam că e un semn că vom pierde.



Sunt foarte fericit pentru Moruțan. L-am văzut crescând foarte mult și am vrut să îl introduc în echipă la momentul potrivit. Am vorbit cu el și i-am spus că va juca o repriză, însă a rămas pe teren chiar 70 de minute. Pentru noi va fi o armă în plus", a declarat Pippo Inzaghi, la conferința de presă de după joc.

Pisa se află pe locul secund în Serie B, direct promovabil, cu 53 de puncte în 25 de etape, la cinci lungimi sub liderul Sassuolo.

"Vești bune din Italia!



Olimpiu Moruțan a revenit pe teren, la prima echipă, după o lungă perioadă de recuperare! Mijlocașul român a fost titular pentru Pisa în partida cu Cittadella, bifând primul său meci de la accidentarea suferită pe 19 aprilie 2024, în duelul dintre Beșiktaș și Ankaragücü. Oli a jucat 69 de minute.



După luni de muncă și determinare, Oli este din nou pe gazon! Felicitări, Oli, pentru revenire! Mult succes în continuare!", a transmis FRF, după meciul în care a jucat Moruțan.