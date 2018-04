"Cum e posibil sa sarbatoresti ca ai FURAT ceva?!" Atac DUR al lui Razvan Lucescu dupa ce AEK a castigat matematic titlul

PAOK Salonic a ratat titlul in Grecia dupa scandalurile care au dus la pierderea unor puncte vitale in clasament.

AEK Atena a castigat matematic titlu de campioana a Greciei dupa victoria cu 2-0 in fata lui Levadiakos. In ciuda faptului ca a invins-o cu 2-1 pe Skoda Xanthi, PAOK nu o mai poate depasi pe AEK in clasament. Razvan Lucescu a reactionat foarte dur la finalul ultimului meci.

"Ce sarbatoresc, ca au furat ceva? Cum e posibil sa sarbatoresti ca ai furat ceva? Avem 64 de puncte si un meci mai putin, cel cu Olympiacos. Ei stiu deja decizia comisiei? Ne-au furat, pe teren am fost echipa cu cele mai multe puncte" a spus Razvan Lucescu la finalul partidei cu Xanthi.

Cei de la PAOK au depus contestatie in urma deciziei de a fi depunctati dupa scandalul de la meciul direct cu AEK. Atunci, fostul jucator al Stelei, Fernando Varela, a inscris in minutul 90, reusita a fost anulata si au avut loc incidente ce au dus la oprirea definitiva a meciului. PAOK a pierdut acel meci la masa verde, a fost depunctata cu 3 puncte pentru acest sezon si cu alte 2 puncte pentru stagiunea urmatoare.