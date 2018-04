A ratat titlul, dar poate castiga Cupa! Razvan Lucescu, in FINALA cu PAOK dupa 6-2 la general cu Panionios!

Razvan Lucescu si PAOK nu mai au sanse la titlu, insa se vor duela pentru Cupa Greciei.

PAOK a trecut peste momentele dificile si a reusit sa ajunga in finala Cupei Greciei, dupa 3-1 la retur cu Panionios si 6-2 la general.



PAOK se poate duela cu AEK Atena, liderul din Grecia, in finala, daca acestia vor intoarce scorul de 1-2 din tur cu Larissa.



Anul trecut, PAOK a castigat Cupa Greciei dupa 2-1 in finala cu AEK. Ultimul duel dintre cele doua s-a lasat cu un scandal urias. Un gol marcat de Varela in minutul 90 a fost anulat de arbitru pe motiv de offside, iar patronul celor de la PAOK a intrat cu pistolul pe gazon.