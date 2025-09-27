Ianis Hagi, după ce a jucat 25 de minute în meciul cu Galatasaray: „Nu e de ajuns”

Fiul lui Gică Hagi, care a fost prezent pe stadion la acest meci, a intrat în minutul 71 al partidei cu Galatasaray și a adunat 25 de minute pe teren.

Meciul a fost decis de golul marcat de Mauro Icardi în minutul 23, dar turcii au remarcat că Ianis Hagi a adus ceva pozitiv în jocul lui Alanyaspor.



Ianis Hagi, după înfrângerea cu Galatasaray: „A fost un meci dificil”



Ianis Hagi a recunoscut că meciul cu Galatasaray a fost un duel dificil, dar a fost mulțumit de prestația echipei.

Mijlocașul român a punctat și faptul că s-a bucurat de prezența tatălui său în tribună.

„Am reuşit să avem o prestaţie foarte bună. Am avut 22 de ocazii. Am jucat împotriva campioanei en-titre, a fost un meci dificil.

Am vrut să arătăm cine e Alanyaspor. Desigur, o astfel de prestaţie fără puncte nu e de ajuns, aveam nevoie şi de victorie.

A fost o ocazie foarte specială pentru mine şi pentru familia mea. Am avut parte de nişte ani minunaţi în Istanbul (n.r. oraşul în care Ianis Hagi s-a născut), iar tatăl meu a avut foarte mare succes aici.

Mă bucură să îl am pe tatăl meu în tribune şi să mă vadă cum joc. M-a urmărit încă de când eram mic şi sper că va continua să o facă până mă voi retrage”, a spus Ianis Hagi, la finalul partidei cu Galatasaray.

