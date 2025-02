Cristi Chivu, prima conferință ca antrenor la Parma. Mesaj clar pentru Dennis Man: "Ce am văzut la el nu e suficient. Vreau mai mult!"



La prima conferință de presă ca antrenor al Parmei, Chivu a fost întrebat și despre Dennis Man, internaționalul român care nu a mai marcat din decembrie pentru Parma și traversează o perioadă modestă.

"Dennis, la fel ca ceilalți, trebuie să muncească mult și să arate responsabilitate. Este un jucător important, însă se află într-un declin din luna decembrie. Obiectivul nostru este să îl readucem în formă și să redevină jucătorul pe care îl știam.

Ce am văzut de la el la începutul sezonului nu este suficient. Vreau mai mult de la Man pentru că știu că are potențial", a răspuns Chivu.

"De ce nu ai ales un club mai important?" Cristi Chivu a surprins pe toată lumea cu răspunsul dat



La conferința de presă în care a fost însoțit de patronul american Kyle Krause, Cristi Chivu a fost întrebat și de ce nu a ales un club "mai important", având în vedere că în ultimele luni s-a discutat despre posibilitatea ca fostul căpitan al României să preia Ajax Amsterdam.

"Din punctul meu de vedere, Parma înseamnă de zece ori mai mult decât Ajax. Am mult respect pentru Ajax, dar așa văd lucrurile acum. Aceasta este abordarea mea, una pe care vreau să le-o transmit și jucătorilor mei.

Parma este un club sănătos, un club frumos. Să te afli la un asemenea club este ceva minunat, iar jucătorii trebuie să înțeleagă acest lucru și să fie recunoscători.

De-a lungul carierei de jucător am fost la echipe care luptau pentru trofee. La Roma am avut un sezon dificil și am ajuns în subsolul clasamentului riscând retrogradarea. Nu vreau să vorbesc despre jucătorul Chivu, însă am multă experiență.

Am jucat la echipe care au luptat pentru titluri. Nu e nevoie să te lupți pentru evitarea retrogradării ca să te poți salva atunci când ești antrenor. Sunt sigur că am calitățile necesare pentru a îndeplini acest obiectiv", a spus Chivu.

Reacții dure ale fanilor Parmei după numirea lui Cristi Chivu! De la ”Buona Serie B” la ”lotteria”, dar și ”Buona fortuna Mister”



Parma a anunțat marți la prânz numirea lui Cristi Chivu ca antrenor principal, cu misiunea de a salva echipa de la retrogradare.

Aflat la prima experiență ca antrenor al unei echipe de seniori, după succesele de la Inter Milano - juniori și Primavera, Cristi Chivu (ultimul român care a câștigat Champions League, în 2010) a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2026.

”Cristi Chivu este antrenorul Parmei.

Chivu, alături din staff-ul său format din Antonio Gagliardi (antrenor secund), Angelo Palombo (asistent tehnic) și Nicola Pavarini (antrenor cu portarii) va conduce antrenamentul echipei programat în această seară la Mutti Training Center în Collecchio.

Clubul îi urează bun venit lui Cristian și staff-ului său și îi dorește să facă o treabă bună la Parma”, a anunțat clubul din Serie A.

Reacțiile fanilor Parmei la anunțul oficial al numirii lui Chivu nu au ezitat să apară, fiind dintre cele mai diverse:

”Sper să poată ajuta la salvarea de la retrogradare”

”Buona Serie B”

”Buona fortuna Mister”

”In bocca al lupo Mister”

”Multă baftă, căpitane”

”Good luck”

”Krause continua a giocare alla lotteria”

”A mai antrenat înainte?”

Cristi Chivu, ”rara avis” în Serie A după numirea la Parma! Prin ce se remarcă deja în rândul antrenorilor din Italia



Odată cu numirea fostului tricolor pe banca tehnică a ”cruciaților”, Cristian Chivu devine unul dintre puținii antrenori străini din Serie A în actualul sezon.

Doar alți patru tehnicieni din cei 20 sunt non-italieni: spaniolul Cesc Fabregas (Como), francezul Patrick Vieira (Genoa), portughezul Sergio Conceicao (AC Milan) și germanul Kosta Runjaic (Udinese).