Anuntul momentului in L'Equipe: ce se intampla cu Tatarusanu! Unde ar putea juca din sezonul urmator

Rasturnare de situatie in cazul lui Tatarusanu.

Desi era dat ca si plecat de la Nantes, portarul titular al nationalei ar putea continua in Franta. L'Equipe anunta ca sansele ca Tatarusanu sa continue la Nantes dupa ce conducerea clubului a inceput sa ia in calcul demiterea antrenorului.

Tatarusanu si antrenorul Vahid Halilhodzic sunt in conflict deschis, motiv pentru care tot jurnalistii de la L'Equipe au fost primii care au anuntat ca portarul roman este pe picior de plecare din Franta.

Contractul romanului cu Nantes expira in aceasta vara, pe 30 iunie 2019, iar in presa din Italia aparusera deja zvonuri ca Tatarusanu ar putea reveni la Fiorentina sau ar putea semna cu AS Roma. In varsta de 33 de ani, Tatarusanu a jucat in 30 de meciuri pentru Nantes in acest sezon.