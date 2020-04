Chiriches, TITULAR in echipa TEPELOR la Tottenham! Cum arata primul 11 al jucatorilor care au dezamagit crunt

Chiriches nu si-ar fi dorit sa prinda primul 11 de data asta!

Capitanul echipei nationale a Romaniei a prins echipa ntr-un top al tepelor de la Tottenham, facut de englezii de la The Sun.

Fundasul central a fost transferat de la FCSB in 2013 pentru o suma record pentru Romania, 8,5 milioane de euro, fiind depasit in acest top doar de Nicusor Stanciu. Chiriches a rezistat doar doua sezoane in Anglia si nu a reusit sa se adapteze stilului de joc din Premier League, fiind cedat la Napoli pentru 7 milioane de euro. In prezent este imprumutat la Sassuolo, unde spera sa isi gaseasca locul dupa recuperarea in urma accidentarii pe care a suferit-o anul trecut.

Pentru Tottenham, Chiriches a jucat 27 de meciuri si a reusit sa inscrie doua goluri, unul in Premier League si unul in Cupa Angliei.

Primul "11" realizat de cei de la The Sun cu transferurile dezamagitoare facute de Tottenham: Gomes - Kyle Naughton, Khumalo, Chiriches, Fryers - Stambouli, Paulinho, N'Jie, N'Kaudou - Soldado, Janssen.

Chiriches mai are contract cu Napoli pana in 2022 . Fundasul spera sa reuseasca sa se califice cu echipa nationala la Campionatul European mutat in 2021.