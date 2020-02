"Cel mai prost transfer!" Vlad Chiriches este DISTRUS de presa engleza! Fundasul este considerat cel mai prost transfer

Vlad Chiriches (30 ani) este in continuare criticat in presa engleza pentru prestatia de la Tottenham.

Fundasul roman s-a transferat la Tottenham in anul 2013, de la FCSB, in schimbul sumei de 9.5 milioane de euro, insa prestatia sa nu s-a ridicat deloc la nivelul asteptarilor, iar acum, Chiriches se afla pe lista celor mai proaste transferuri din istoria echipei din Londra.

Conform talkSPORT, transferul lui Vlad Chiriches este cea mai mare greseala pe care clubul a comis-o, in special din cauza sumei uriase de transfer, nejustificata.



"Fara indoiala, e cel mai prost transfer din acel an. Cum se poate ca FCSB sa ia 9.5 milioane de euro de la Spurs? Este in continuare un miracol pentru noi. Dupa plecarea de la Tottenham, fundasul a ajuns la Napoli, unde a jucat aproximativ 50 de meciuri.

Chiriches nu s-a adaptat la viteza jocului din Anglia. Greselile lui i-au costat in repetate randuri pe cei de la Tottenham. Acum se afla sub forma de imprumut la Sassuolo, dar cariera lui in fotbalul de top e aproape terminata", au scris talkSPORT.

Chiriches a castigat 1.2 milioane de euro la Tottenham, in tricoul carora a jucat 43 de partide si a reusit sa inscrie doua goluri.