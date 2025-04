Ianis Hagi a oferit un interviu pentru Rangers TV după ce a marcat în partida cu Aberdeen.

Ianis Hagi: ”Antrenorul mi-a spus să ne readuc în meci!”

Internaționalul român a dezvăluit cum a reușit să marcheze la ultima fază și ce i-a transmis antenorul Barry Ferguson înainte de a-l trimite pe teren.

De altfel, fotbalistul român a mărturisit că visează la trofeul Europa League. Rangers a remizat cu Athletic Bilbao în prima manșă din sferturile Europa League, scor 0-0. Returul este programat joi, 17 aprilie.

”Ne facem singuri sezonul complicat. Să revenim în joc cu un om în minus spune multe, dar nu acesta era scenariul dorit – am venit aici cu gândul să câștigăm. Trebuie să luăm partea pozitivă, mai ales după ce am jucat atât de mult timp în ultimele două meciuri în zece oameni.

Am reușit să obținem rezultate în condiții dificile. Am arătat caracter și jucătorii se sacrifică pentru echipă, dar trebuie să o facem constant. Acum toată concentrarea este pe meciul de joi și trebuie să le oferim ceva fanilor. Încă putem câștiga acea competiție, am avut evoluții bune în ea în ultimele sezoane. Știm că nu va fi ușor, dar sperăm să ieșim învingători.

Antrenorul mi-a spus să încerc să ne readuc în joc. Am schimbat sistemul după vreo zece minute de când am intrat, ca să forțăm golul doi. Am făcut tot ce am putut, e un lucru pozitiv că am revenit cu un om în minus, dar nu este suficient.

Am încredere în șuturile mele cu ambele picioare. Aș fi preferat ca Cyriel să marcheze, dar a fost lipsit de șansă. Jefte a fost pe fază la respingere și mi-a pasat excelent – sunt fericit că mingea a intrat și sper ca vor mai veni și altele”, a spus Ianis Hagi pentru Rangers TV.