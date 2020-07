Cam greu cu Vladut! :) Chiriches l-a bagat in DEPRESIE pe Ronaldo! Interventii fantastice ale capitanului nationalei in fata lui Cristiano

Titular in Sassuolo-Juventus, Chiriches a avut de tras inca din startul partidei!

Juve a dat repede doua goluri, prin Danilo (5) si Higuain (12). Sassuolo a revenit pe tabela dupa o jumatate de ora, prin golul lui Djuricic, si a incheiat prima repriza in atac.

Chiriches a pastrat avantajul lui Juve la limita prin interventiile sale din finalul primelor 45 de minute. In decurs de 10 minute, a avut 3 confruntari cu Ronaldo. In toate a iesit cu bine! Chiriches a respins de doua ori la suturile starului de la Juve, iar o data a blocat chiar inainte ca mingea sa-l gaseasca singur in fata portii pe fostul 'Balon de Aur'!

Chiriches a ramas in teren pana in minutul 75. A fost spectacol si in partea a doua la Sassuolo-Juventus. S-a terminat 3-3!



Chiriches il blocheaza pe Ronaldo in prelungirile primei reprize



Chiriches respinge din 9 metri, inainte ca mingea sa ajunga la Ronaldo



Sutul lui Ronaldo din minutul 38, respins de Chiriches