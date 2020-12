BREAKING NEWS | Sumudica e gata sa PLECE de la Gaziantep! Mesaj DIRECT pentru conducerea clubului turc: "E lipsa de respect! Sa nu creada ca astept pana atunci!"

Marius Sumudica (49 de ani) este extrem de nemultumit de felul in care este tratat de conducerea clubului Gaziantep.

Gaziantep traverseaza o perioada de exceptie in Turcia, echipa antrenata de Marius Sumudica reusind sa 8 victorii in ultimele 10 meciuri. De asemenea, Gaziantep nu a mai pierdut un meci de la deplasarea cu Galatasaray, din 12 septembrie, cand era invinsa cu 3-1.

Marius Sumudica spune ca nu este tratat corect de conducerea clubului Gaziantep, care tot amana prelungirea contractului.

Antrenorul roman spune ca a refuzat deja mai multe oferte si singurul motiv pentru care a ramas alaturi de echipa sunt jucatorii, insa e gata sa plece daca nu i se ofera rapid un nou contract.

"Staff-ul meu e impartit din punct de vedere al ofertei. Daca te gandesti la bani, trebuia sa plecam ieri. Daca te gandesti la omenie, la ceea ce am realizat aici, ma refer la Tosca, Maxim, Kevin Mirallas, am reusit in cinci minute sa-i conving sa vina. Imi era greu sa plec. Voiam sa ma gandesc, imi doresc sa fac bani multi, am nevoie de un target. Mi-am demonstrat mie ca am calitati. Vreau sa castig trofee, mi-e dor de ceea ce am facut in trecut, iar acum aveam sanse sa ma bat la trofee in Arabia. Bascanul clubului e intrebat mereu de mine, dar el spune ca in martie-aprilie o sa-mi ofere prelungire. Pai daca el crede ca eu il astept pana aprilie, trebuie sa se intrebe si el daca mai vreau eu. Eu termin contractul in mai, iar Bascanul clubului spune ca abia in martie-aprilie vorbim de contract, nu mai spun nimic. El spune ca are timp sa vorbeasca, e lipsa de respect fata de mine Singurul lucru pentru care raman aici sunt jucatorii si suporterii, care ma divinizeaza, nu exista un comentariu contra mea. Eu ma uit pe retelele de socializare, toata media vorbeste de Gaziantep si spune ca e cea mai buna echipa din Turcia. Eu sunt foarte afectat dupa interviul de ieri al Bascanului, dar doar pentru jucatori si fani raman", a spus Sumudica, la Digi Sport.