BREAKING NEWS | Denis Dragus, prezentat oficial la Crotone! Internationalul roman va evolua in Serie A: "Sunt foarte fericit!"

Denis Dragus a fost imprumutat oficial de Standard Liege la Crotone, in Serie A.

Internationalul roman nu a reusit sa se impuna la Standar Liege, iar belgienii au decis sa il imprumute in Serie A, la Crotone. Italienii au pastrat si optiunea unui transfer definitiv al lui Dragus, in cazul in care acesta va confirma.

Atacantul a fost cumparat de Standard Liege in vara lui 2019, de la Viitorul Constanta, in schimbul a 1.8 milioane de euro.

Doar 3 meciuri a reusit Dragus sa evolueze pentru Standard Liege.

"Sunt foarte fericit ca sunt aici si astept cu nerabdare sa debutez pentru acest club", au fost primele cuvinte ale lui Dragus de la transfer.

Atacantul a fost inclus de UEFA intr-un top 50 al celor mai promitatori tineri jucatori:

"Sunt mandru ca am fost nominalizat la acest premiu si sper sa am ocazia sa-mi demonstrez valoarea pentru Crotone. Cred ca este visul fiecarui copil care joaca fotbal sa ajunga in ligile de top si Serie A este cea mai buna liga din lume", a mai spus Denis Dragus.