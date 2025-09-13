Rayo Vallecano este codașă la acest capitol alături de Real Oviedo.

Rayo Vallecano, pe minus după ce a refuzat transferul lui Rațiu

Cele două cluburi nu au obținut niciun ban din vânzările de jucători în această vară. Mai mult, Rayo a investit în transferuri, astfel că, după ce s-a tras linie, echipa la care evoluează Andrei Rațiu este pe minus.

Chiar dacă s-a despărțit de nu mai puțin de opt jucători în această perioadă, Rayo Vallecano nu a încasat nicio sumă de transfer. Miguel Morro, Pelayo Fernandez, Aridane, Joni Montiel, Embarba, Sergi Guardiola, Raúl de Tomas și Etienne Eto'o sunt jucătorii care au plecat în această vară de la Rayo Vallecano, dar aceștia fie au fost împrumutați la alte echipe, fie contractele lor au expirat, iar Rayo a decis să nu le mai prelungească.

În ceea ce privește cheltuielile, Rayo Vallecano a ”spart” nu mai puțin de 7 milioane de euro pentru trei jucători noi, Augusto Batalla, Alemao și Fran Perez. La această sumă se adaugă și cele cinci milioane de euo pe care Rayo Vallecano le-a plătit pentru a cumpăra în integralitate drepturile federative pentru Andrei Rațiu de la Villarreal.

Rayo Vallecano ar fi putut să iasă în câștig dacă ar fi acceptat să îl vândă în această vară pe Andrei Rațiu. Considerat un jucător cheie de către Inigo Perez, Rayo Vallecano a refuzat să îl cedeze pe internaționalul român pentru o sumă mai mică de 25 de milioane de euro, clauza de reziliere din contractul jucătorului român.

Rayo Vallecano a refuzat o ofertă de 18 milioane de euro din partea lui Aston Villa.

