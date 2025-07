Mijlocașul ofensiv al campioanei României a revenit după accidentare și este în lot pentru meciul cu Shkendija din turul doi preliminar al Champions League, partidă care va fi transmisă în direct pe VOYO de la 21:00.

Andrei Rațiu ar fi pe lista lui Flamengo

Brazilienii de la MundoBola au anunțat că departamentul de scouting al lui Flamengo a aprobat transferul lui Octavian Popescu, însă, deocamdată, negocierile cu FCSB stagnează din cauza unei crize apărute în cadrul clubului brazilian, criză cauzată de transferurile ratate din ultimele perioade de mercato.

Deși nu au mai apărut vești în legătură cu un eventual transfer al lui Octavian Popescu, în Brazilia se speculează că un alt internațional român ar putea ajunge la Flamengo. Publicația Lance.com.br a anunțat că pe lista lui Flamengo s-ar afla Andrei Rațiu, fundașul lateral al lui Rayo Vallecano, despre care s-a spus că ar putea fi protagonistul unui transfer important în această perioadă de transferuri.

Flamengo și-ar fi dat acordul să îl cedeze pe Wesley la AS Roma în schimbul a 25 de milioane de euro, plus bonusuri de 5 milioane de euro. Fotbalistul de 21 de ani ar fi bătut deja palma cu echipa din capitala Italiei, însă Flamengo își dorește mai întâi să îi găsească un înlocuitor lui Wesley înainte de a-i da drumul fotbalistului. Brazilienii susțin că Flamengo ar avea cinci variante, una dintre ele fiind chiar Andrei Rațiu. Internaționalul român are însă o concurență acerbă. Dodo (Fiorentina), Lucas Vazquez (liber de contract de la Real Madrid), Emerson Royal (AC Milan) și Hector Bellerin (Real Betis).

”Cel mai puțin cunoscut nume dintre cele menționate, românul Andrei Rațiu este, poate, cel care traversează cel mai bun moment în fotbalul european. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a avut un sezon excelent la Rayo Vallecano, echipă din prima ligă a Spaniei, evoluând în 36 de meciuri și contribuind cu două goluri și trei pase decisive.

Rațiu se remarcă prin incursiunile sale în profunzime în defensiva adversă, efectuând deseori urcări în atac și pătrunzând frecvent în careul advers. Forța sa ofensivă îl face o opțiune excelentă pentru a-l înlocui pe Wesley la Flamengo. Recent, a fost vehiculat un posibil transfer la Wolfsburg, în Germania”, au scris brazilienii.

Printre echipele despre care s-a scris că l-ar dori pe Andrei Rațiu au fost Barcelona, Bayer Leverkusen, Atalanta, Napoli, însă, până în acest moment, pentru fundașul dreapta al echipei naționale nu a venit nicio ofertă concretă.

Villarreal se află în pole-position pentru transferul lui Rațiu. ”Submarinul Galben” deține 50% din drepturile federative ale fotbalistului și se bucură de o clauză preferențială de 7 milioane de euro. Celelalte echipe care ar vrea să îl transfere pe Rațiu ar trebui să plătească în integralitate clauza fotbalistului, adică 25 de milioane de euro.