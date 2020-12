Gaziantep 3-1 Alanyaspor | Rezultat mare! Echipa lui Sumudica castiga si urca pana pe locul trei! Gaziantep e la doua puncte de liderul Galatasaray! 

Urmarim si comentam impreuna Gaziantep - Alanyaspor pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Gaziantep 3-1 Alanyaspor

Min 90+7: Fluier FINAL! Victorie uriasa pentru Marius Sumudica! Gaziantep invinge cu scorul de 3-1 si urca pana pe locul 3, la doua puncte distanta de liderul Galatasaray!

Min 74: Sumudica il scoate de pe teren pe romanul Alexandru Maxim si il introduce in teren pe Kozulj.

Min 73: Ocazie incredibila pentru Alanya! Adversarii lui Sumudica au lovit de doua ori bara! Portarul Guvenc a retinut balonul dupa nebunia din interiorul careului!

Min 70: Alexandru Maxim primeste cartonasul galben dupa o interventie prin alunecare.

Min 61: Gooooool Gaziantep! Alex Maxim ia pe cont propriu o actiune si ajunge cu mingea pana in interiorul careului, de acolo de unde trimite la coltul lung, lasandu-l fara replica pe portarul Alanyei. Sumudica s-a bucurat in stilul caracteristic de pe margine!

Kontrol ✔️

Dribbling✔️

Son vuruş ✔️ Maxim'den 1.sınıf bir gol???? pic.twitter.com/iuoV9JpM2W — Goal Art (@goalartt) December 27, 2020

Min 45: Pauza: Gaziantep 2-1 Alanyaspor

Min 30: Gooooool Gaziantep! Demir primeste o pasa geniala de la Kevin Mirallas, iar sutul sau il lasa fara reactie pe portarul Alanyei. Echipa lui Sumudica preia conducerea.

Min 26: Egaleaza Alanyaspor! Davidson face slalom printre aparatorii lui Gaziantep si suteaza de la marginea careului, iar sutul deviat intra in plasa.

Min 9: Gooool Gaziantep! Nouha Dicko reuseste o preluare foarte buna si suteaza din marginea careului pentru 1-0.

Min 1: Partida a inceput!

Marius Sumudica si Gaziantep joaca ultimul meci din 2020 in campionatul Turciei.

Partida de pe teren propriu cu Alanyaspor a inceput perfect pentru Sumudica, Gaziantep reusind sa deschida scorul in minutul 9 prin Dicko.

Davidson restabilea egalitatea in minutul 26, insa Demir inscria din nou pentru Gaziantep in minutul 30 si echipa lui Sumudica a intrat in avantaj la pauza.

Cu o victorie in meciul de azi, Gaziantep se poate apropia la doar doua puncte de liderul Galatasaray, care are 29 de puncte.